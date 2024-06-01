حبس 3 أشخاص في واقعة العثور على جثة شاب في مصرف مائي بالشرقية

قررت نيابة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حبس 3 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب عشريني، مُلقاه في مياه مصرف صحي، وتبين أن الغرض من واقعة الجريمة؛ سرقة دراجته النارية.

والبداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مركز شرطة بلبيس بشأن ما تبلغ بلاغا من أسرة الشاب"محمد. الـ. ف" 20 عامًا، مقيم عزبة أبو هيف التابعة لقرية بساتين الإسماعيلية التابعة لمركز بلبيس، بتغيب نجلهم عن المنزل أمس الجمعة، وفي وقت لاحق تبين عثور أحد الأشخاص على دراجة المتغيب مع شاب من قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس.

وبالفحص، تبين أن المجني عليه يعمل على دراجته النارية لمساعدة أسرته، ويوم

الواقعة استوقفه شخصان بغرض توصيلهما لأحد الأماكن، وفى الطريق قام بالتعدى عليه وخنقه حتى فارق الحياه، وتخلصا من الجثة بالقائها في مياه مصرف مائي، وقاما بسرقة هاتفه ونقوده ودراجته النارية وبيعها ب 3000 جنيه لأحد الأشخاص.

وكشفت التحقيقات والشهود المحتملين؛ هوية الجناه الثلاثة، الذين ارشدوا عن مكان الجثة، وتم استخراجها بمعرفة شرطة المسطحات المائية، وتم نقلها الى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى لإجراء الصفة التشريحية عليها لبيان سبب الوفاة، كما تم الارشاد عن بقية المبلغ المتبقي من حصيلة المسروقات والدراجة النارية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الثلاثة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق في الواقعة، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية وقوعها.

وفي سياق متصل، أحالت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المنعقدة الأخيرة، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم، وعضوية المستشار محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير ذكي، وسكرتارية خالد إسماعيل؛ عامل بناء إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل تاجر أغنام وسرقته، بدائرة مركز شرطة كفر صقر، وحددت هيئة المحكمة جلسة 31 يوليو المقبل للنطق بالحكم.