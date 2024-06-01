حملات للنظافة ورفع الإشغالات بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، بتنفيذ حملة مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات والعوائق، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، وبحضور المهندس إبراهيم ناجي نائب رئيس المركز، ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى الواقعة على الطريق الصحراوي.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات والعوائق وتجميل الطرق والشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

خلال ذلك شهد طريق القاهرة الفيوم الصحراوى، تنفيذ العديد من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة على مدار الساعة، استمرارا لخطة المركز بالاهتمام بمنظومة النظافة وتوفير كافة الخدمات للمواطنين، بالتعاون مع قسم الإشغالات بالمركز برئاسة المهندس أسامه رجب، والوحدات المحلية المتاخمة للطريق، وذلك من أجل ظهور الطريق الصحراوى بالمظهر اللائق أمام الوافدين كونه المدخل الرئيسي للمحافظة

وتابع رئيس مركز ومدينة طامية، أعمال حملات النظافة بمدينة طامية والقرى التابعة لمركز ومدينة طامية وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، والتي شملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين وقص وتهذيب الأشجار بالجزيرة الوسطى لطريق القاهرة الفيوم الصحراوى، ونظافة جانبي الطريق.

وكان رئيس مركز ومدينة طامية، قد وجه رؤساء الوحدات المحلية القروية بتكثيف حملات النظافة والتجميل بالقرى التابعة لهم، وكذا طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، والتي تشمل رفع تراكمات القمامة من الشوارع، فضلا عن رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة حفاظاً على بيئة صحية ونظيفة أمام المواطنين والزائرين.

رفع الإشغالات والعوائق على جانبي طريق القاهرة الفيوم الصحراوي

وأكد رئيس المركز أنه تم رفع الإشغالات والعوائق أمام المحال التجارية والكافيهات وإزالة اللافتات الإعلانية المخالفة، بالإضافة إلى رفع مخلفات القمامة من كافة نقاط التجميع بمدينة طامية بواسطة العاملين ومعدات مجلس مدينة طامية بإدارة المخلفات الصلبة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيداً لنقلها إلى المدفن الصحي بمنطقة كوم اوشيم، وتم نقل كمية تراكمات قدرها اكثر من 125 طن من النقطة الوسيطة إلى المدفن الصحي بكوم اوشيم، وذلك حتي يظهر مركز ومدينة طامية بالشكل الحضاري والجمالي اللائق أمام الوافدين إلى المحافظة، موجها أصحاب المحال التجارية والجزارين بعد إلقاء المخلفات بالشارع وخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.