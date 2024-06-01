قصة وأبطال مسلسل "مفترق طرق" قبل انطلاقه

تنطلق أولى حلقات مسلسل "مفترق طرق" غدٍ، الأحد، عبر احد المنصات الالكترونية، وهو يعد أول عمل مصري مقتبس عن عمل عالمي ممتد الحلقات.

وكانت أعلنت مجموعة MBC ، مؤخرًا انتهاء مراحل إنتاج المسلسل من عروض شاهد الأولى، وهو النسخة العربية من المسلسل العالمي الشهير The Good Wife – ذا جود وايف.

مسلسل "The Good Wife"

ويعد العمل أحد أفضل 100 مسلسل أُنتج في القرن الحادي والعشرين حول العالم، وحصل على تاريخ حافل من الترشيحات والجوائز العالمية مع 14 ترشيحًا لجائزة Golden Globe "جولدن جلوب"، و43 ترشيحا لجوائز Emmy إيمي.

قصة مسلسل مفترق طرق



ويتناول العمل في إطار نمطي درامي جديد على المنطقة يمكن تسميته بـ دراما المحاكمات والإجراءات القانونية، وتدول أحداثه حول السيدة أميرة التي تفاجأ بعد مضي 15 عامًا من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحةٍ من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار، ما يهدد منصبه العام الذي يشغله ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية والعائلية على حدٍّ سواء.

أبطال مسلسل مفترق طرق

مسلسل "مفترق طرق" من تأليف شريف بدر الدين ووائل حمدي، وإخراج أحمد خالد موسى ومحمد يحيى، وبطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المهندس، جُمانه مراد، نهى عابدين، هدى المفتي، علي الطيب، محمود الطيب، وآخرين وإنتاج مجموعة كاريزما.

