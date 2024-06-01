النقابات العمالية في نيجيريا تبدأ إضرابا إلى أجل غير مسمى

بسبب الحد الأدنى للأجور

أعلنت النقابتان العماليتان الرئيسيتان في نيجيريا، إضرابا إلى أجل غير مسمى اعتبارا من، يوم الاثنين المقبل، بسبب ما وصفوه بأنه خلاف حول حد أدنى جديد للأجور مع الحكومة.

إضراب العمال في نيجيريا

وكان كل من مؤتمر العمال النيجيري ومؤتمر النقابات العمالية، قد أصدرا تحذيرات، من أنهما سيواصلان الإضراب إذا فشلت الحكومة في معالجة شكاواهما بشأن الحد الأدنى للأجور.

وكانوا قد رفضوا يوم الثلاثاء الماضي، اقتراح الحد الأدنى للأجور من قبل الحكومة عند 60 ألف نايرا. لقد طلبوا من الحكومة زيادتها أكثر لكن كل المحاولات باءت بالفشل.

وكان اجتماع الجمعة الماضية، غير حضور من قبل ممثلي الحكومة وهي خطوة أغضبت النقابتين.

كما تطالب النقابتان الحكومة بوقف زيادة تعرفة الكهرباء التي تم تنفيذها الشهر الماضي.

وقالت السلطات إن أسعار الكهرباء زادت بأكثر من الضعف بالنسبة لبعض المستهلكين في أبريل نيسان بينما ستوفر الحكومة ما لا يقل عن 788 مليون دولار من الدعم هذا العام.

وهذا هو أحدث إجراء تتخذه حكومة الرئيس بولا تينوبو لخفض التكاليف في الوقت الذي تكافح فيه أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان مع انخفاض الإيرادات بسبب تضاؤل الاستثمارات وسرقة النفط المزمنة.

رفعت نيجيريا رواتب موظفي الخدمة المدنية بنسبة تتراوح بين 25٪ و 35٪ لمساعدتهم على التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

سيكسب الموظف الحكومي الأقل أجرا الآن 324 دولارا (258 جنيها إسترلينيا) سنويا ، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

رواتب الموظفين في نيجيريا

وضباط الشرطة والجيش من بين موظفي الدولة الذين من المقرر أن يستفيدوا من الزيادات في الأجور، والتي سيتم تأجيلها إلى يناير.

وجاء هذا الإعلان عشية عطلة عيد العمال يوم الأربعاء.

ومع ذلك ، فإن معدل التضخم حاليا أكثر من 30 ٪ - وهو أعلى رقم منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

ارتفعت تكلفة الغذاء أكثر - بنسبة 35٪ ، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء ، وبالتالي فإن الزيادات في الأجور تعني أن رواتب موظفي الخدمة المدنية تظل كما هي تقريبا من حيث القيمة الحقيقية - ما يمكن شراؤه في المتاجر والأسواق.

كما تمت زيادة المعاشات التقاعدية للعمال الذين يستفيدون بنسبة تتراوح بين 20٪ و 28٪ ، حسبما ذكرت اللجنة الوطنية للرواتب والدخل والأجور (NSIWC).

وتأتي هذه الزيادات بعد أن رفعت الحكومة مؤخرا رواتب أعضاء هيئة التدريس والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

ومع ذلك ، فإن الحد الأدنى للأجور الشهرية ، الذي حددته الحكومة والذي من المفترض أن يلاحظه جميع أصحاب العمل ، لم يتغير منذ عام 2019 ، عندما تم تحديده عند 30,000 نايرا - وهذا يساوي الآن 19 دولارا فقط (15 جنيها إسترلينيا) بعد انخفاض حاد في قيمة النايرا خلال الأشهر الأخيرة.

كما زادت الحكومة مؤخرا تعريفة الكهرباء للمستهلكين الذين يستخدمون أكبر قدر من الطاقة في إطار سعيها لفطم الاقتصاد عن الدعم الذي أثر بشكل كبير على المالية العامة.

ورحبت مجموعة المظلة النقابية، مؤتمر العمال النيجيري، بالزيادة الأخيرة في الأجور، لكنها حثت الحكومة على ضمان أن تعكس الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.

"هذه الفئات من العمال موجودة بالفعل في القطاع المتميز ، لكننا نتوقع أن يتم توسيعها أيضا لتشمل فئات أخرى من موظفي الخدمة المدنية الذين هم في كادر أدنى وضعفاء" ، قال المتحدث باسم NLC الرفيق بنسون أوباه لوسائل الإعلام المحلية.

والمفاوضات جارية بين الحكومة والنقابات العمالية الرئيسية بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور.

وتضاعفت أسعار المواد الغذائية وكذلك أسعار السلع والخدمات في أجزاء كثيرة من البلاد منذ رفع الدعم عن الوقود العام الماضي.

وتفاقم نقص البنزين في المدن الكبرى في نيجيريا، مع طوابير طويلة منذ الأسبوع الماضي، حيث يعاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا من ندرة الوقود.

وألقت السلطات باللوم في النقص على تعطل الإمدادات بسبب التحديات اللوجستية.

يتم تصدير معظم نفط نيجيريا ، في حين يتم استيراد الوقود المستخدم محليا في الغالب بسبب نقص طاقة التكرير.