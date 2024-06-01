مشاهدة مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند يلا شوت

بث مباشر اليوم لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند،يترقب الجميع بث مباشر لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، في مواجهة تُقام على ملعب «ويمبلي» التاريخي. هذه المباراة ستحدد بطل المسابقة الأكبر على مستوى الأندية القارية، والتي سيديرها الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش. يسعى كلا الفريقين للفوز باللقب، خاصة أن البطل سيشارك مباشرة في نهائي بطولة الإنتركونتيننتال، التي ستقام نهاية هذا العام كبديل لبطولة كأس العالم للأندية التي كانت تُقام سنويًا منذ عام 2005، قبل تعديلها لتقام من صيف العام المقبل بنظام يضم 32 فريقًا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند يلا شوت

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

يوفر موقع «الوفد» خدمة بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، لتتمكن الجماهير من متابعة هذه المباراة الكبيرة والمثيرة.

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بث مباشر لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

بث مباشر لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، هو رغبة للجماهير لمتابعة مباريات الفريقين.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

وستكون القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، هي قناة bein sports 1، الوحيدة الناقلة للقاء عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أوروبا

وتقام مباراة ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد ويمبلي في بريطانيا.

بطاقة مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

المباراة: ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

البطولة: دوري أبطال أوروبا

الدور: النهائي

الموعد: الساعة العاشرة مساءً

القناة الناقلة: bein sports 1

الحكم: السلوفيني سلافكو فينسيتش

الملعب: ويمبلي

ماذا قال أنشيلوتي عن نهائي دوري أبطال أوروبا؟

من جهته، أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، استعدادهم للمباراة، مؤكدا أنهم يملكون الثقة في حصد اللقب، مشيرا إلى أنه طالب لاعبيه بالهدوء والتركيز في المباراة.

ولفت المدرب إلى أن البلجيكي تيبو كورتوا، سيكون حارس مرمى الفريق أمام بوروسيا دورتموند، في ظل إصابة أندري لونين.

ماذا قال إيدين تيرزيتش عن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا؟

على الجانب الآخر، قال إيدين تيرزيتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، إن الصلابة الدفاعية لفريق بوروسيا دورتموند، تمنح الفريق فرصة حصد لقب دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد، مشددا على أنهم جاءوا ليس لخوض اللقاء فقط، بل للفوز والتتويج باللقب، مشيرا إلى أن الأمور كلها أصبحت بأيديهم.