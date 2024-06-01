تعليم البحر الأحمر تحتفى بطلاب الدبلومة الأمريكية بالغردقة

شاركت مديرية تعليم البحر الأحمر، حفل تخرج الدفعة الرابعة للدبلومة الأمريكية بإحدى مدارس مدينة الغردقة، في احتفالية تعليمة تربوية كبرى.

جاء ذلك بحضور مصطفى عبده وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر حيث قدم الطلاب فقرات ثقافية وفنية مع تسلم شهادات التقدير خلال حفل التخرج و قال الدكتور محمد يسري العطيفي رئيس مجلس إدارة أحدى المدارس بالغردقة أن الإحتفالية جاءت للإحتفاء بالطلاب المتفوقين بالدبلومة الأمريكية وللتأكيد أن مصر تسير على الطريق الصحيح تجاه تطوير نظم العملية التعليمية من خلال هؤلاء الطلاب المتميزين علميا وخلقياً

وحضر الاحتفال نائب رئيس مجلس الإدارة، وبسمة فرغلي المدير التنفيذي لإحدى مدارس الغردقة، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء هيئة التدريس و أولياء الأمور بالبحر الأحمر، وأسماء حنيدق مسئول التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، وحضور نخبه من أولياء الأمور والطلبة والطالبات.