وكيل تعليم قنا يحيل عدداً من مدارس إدارة قنا التعليمية للتحقيق

قرر الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم السبت، إحالة عدداً من مدارس إدارة قنا التعليمية للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، وذلك للإهمال في مباشرة مهامهم وواجباتهم الوظيفية والتقصير الإدارى والإخلال بالعملية التعليمية ومخالفة التعليمات المنظمة للعمل .

جاء ذلك خلال جولته الميدانية المفاجئة لمدارس أولاد سرور للتعليم الأساسي و الطويرات الإعدادية المشتركة والشهيد بحبح عبد الحي الابتدائية بالطويرات ونجوع المحروسة الابتدائية المشتركة .

وشدد وكيل الوزارة، على انتظام المدارس التي تعمل بنظام الفترتين بالتواجد يوم السبت واعتباره يوم عمل رسمي التزاماً بالقرارات الوزارية و الخطط الزمنية التي وضعها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .

وراجع وكيل الوزارة سجلات الحضور والانصراف للعاملين وسجلات الأمن والزيارات، وكلف لجنة من إدارة المتابعة وتقويم الأداء لضبط أداء بعض المدارس والتأكد من واقع الدفاتر من أعمال المتابعة الإدارية والفنية للمدارس المحددة ايام السبت ، و وجه إلى تكثيف أعمال المتابعة لتحقق الانضباط الإداري خلال أيام وتوقيتات العمل المحددة قانوناً . ‎

وفي ختام الجولة التي رافقه فيها مدحت سمير الموجه المالي والإداري بالمديرية وجه السيد بتكثيف جولات المتابعة لتحقيق مزيد من الانضباط والالتزام داخل المؤسسات التعليمية في سبيل تحقيق خدمة تربوية جيدة.

جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة شاملة بقرية ابومناع غرب دشنا بقنا

نظمت جامعة جنوب الوادي قافلة طبية شاملة بقرية ابومناع غرب دشنا بقنا، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجامعات بالإدارة المركزية لتنمية الشباب للبرامج والأنشطة الجامعية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وأشار الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة بان القافلة الطبية البشرية قامت بمناظرة عدد 625 حالة من أبناء القرية في تخصصات الباطنة والرمد والعظام وانف واذن وحنجرة واطفال كما قامت القافلة بصرف العلاج المجاني للحالات والتحويل للمستشفى الجامعي كما قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بعمل توعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالي القرية وتوزيع منشورات صندوق مكافحة الإدمان بقنا .

وأضاف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بان القافلة قامت بعمل ندوة توعوية صحية قام بها متخصصون من كلية التمريض بقنا عن أهمية الفحص المبكر للثدى والتغذية السلبية للسيدات والكبار والأطفال وأهمية نشر الوعى الصحى فى المجتمع وكيفية تقديم المساعدة الصحية للأفراد كما تحدثوا ايضا عن مرض حمى الضنك أسبابه ومضاعفاته.