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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

علي ياسر يقود تشكيل مودرن فيوتشر أمام بترول أسيوط بكأس مصر

فيوتشر
فيوتشر

كشف طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق بترول أسيوط بمسابقة كأس مصر.

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 ويستضيف بعد قليل وفي تمام الساعة الثامنة مساءً فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق بترول أسيوط على ملعب استاد السلام في إطار مباريات دور ال٣٢ من مسابقة كأس مصر.

تشكيل مودرن فيوتشر أمام بترول أسيوط

حراسة المرمى:  محمود جنش

خط دفاع: محمود شعبان، محمود رزق ، محمد ربيعة ، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد ، عمرو السيسي، محمد صادق، محمد فاروق، علي زعزع 

الهجوم: علي ياسر 

بينما يجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي ، محمد محمود، كجالي درامي، ايبا ، طارق طه، باسم علي، احمد كباكا، عبد الكبير الوادي، محمد زعلوك 

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