موعد صرف معاشات ومرتبات شهر يونيو 2024.. بشرى سارة

يبحث الكثيرون عن موعد صرف معاشات ومرتبات شهر يونيو 2024، حيث أعلنت وزارة المالية مواعيد الصرف لكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

موعد صرف المعاشات

ومن المقرر أن يبدأ اليوم السبت صرف معاشات شهر يونيو 2024، ويصرف معاشات شهر يونيو 2024، لأكثر من 11 مليون مستحق.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى، رقم 183 لسنة 2024، بـ زيادة المعاشات اعتبارًا من 1-3-2024 بنسبة 15%.

كانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرفت معاشات الشهر الماضي متضمنة الزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بنسبة 15% بحد أقصى 1890 جنيها، ويستفيد من الزيادة الجديدة 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، بدءاً من أول من مارس الماضي.

أماكن الصرف

- منافذ شركات فوري.

- جميع منافذ الصرف من الـ atm .

- فروع بنك ناصر الاجتماعي

- مكاتب البريد.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

وقررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتباراً من السبت الموافق 1 يونيو، حيث سيتم فتح كافة فروع البنك المنتشرة في كافة ربوع الجمهورية والتي تبلغ عددها 102 فرعا بشكل استثنائي يوم السبت، وذلك انطلاقاً من حرص البنك الدائم على مراعاة احتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصرف سيكون متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي"ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، وجميع منافذ فوري، كما وجهت باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات.

وأوضح الدكتور محمد عبد الفضيل، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات، والشئون المالية والتجارية، والائتمان أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، وسيتم فتح أبواب البنك في المواعيد الرسمية مع التأكيد علي عدم انصراف العاملين حتي حصول آخر عميل موجود بمنافذ الصرف علي مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة فى التخفيف عن أعباء أصحاب المعاشات.

للاستعلام وأماكن صرف المعاش

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024، ليكون 1 يونيو 2024، ويستمر عدة أيام، ولذا فإن معاشات يونيو تصرف قبل عيد الاضحى المبارك، وهو ما يعد فرصة لصاحب المعاش لشراء ما تحتاجه أسرته من مستلزمات أي قبل إجازة عيد الاضحى المبارك بأكثر من اسبوع، أي أنه سيتم صرفها قبل إجازة عيد الاضحى 2024.

أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2024

ويمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يونيو 2024 من خلال أكثر من طريقة ومنفذ، وتشمل عبر ماكينات الصرف الآلي ATM في جميع أنحاء محافظات مصر، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ونقاط شركة فوري، وكذلك في مكاتب البريد المصري.

ووفرت الهيئة القومية للتأمينات خدمة الاستعلام عن «صرف معاشات شهر يونيو 2024»، باتباع التالي

الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية .

الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

اختر “الاستعلام عن قيمة المعاش”.

إدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية.

اضغط على عرض التفاصيل.

ويشار إلى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تعمل على تطوير خدماتها الإلكترونية لتقديم أفضل خدمة لأصحاب المعاشات، كما أن الهيئة حريصة على تقديم كافة التسهيلات لأصحاب المعاشات، وتوفير الخدمات لهم بأفضل جودة.

ووضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الاستعدادات والترتيبات اللازمة، لموعد صرف شهر يونيو 2024، من خلال جميع منافذ الصرف "ماكينات الصراف الآلية ATM وفروع بنك ناصر ومكاتب البريد.

حالات وقف المعاشات

- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.

- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

وتطبق زيادة المعاشات على المستحقين للمعاش، والذين حددهم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث يستحق المعاش حال بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل، أو ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط، مع ثبوت عجز المؤمن عليه او وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعوبض الدفعة الواحدة.

وفي حال توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي المعاش، ولهم أيضًا حق الحصول على زيادة المعاشات المقررة، وهم الأرملة والأرمل والابن والبنت والوالدان والإخوة والأخوات.