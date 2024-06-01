ضبط تشكيل عصابي لسرقة ماكينات الري من الأراضي الزراعية

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة، في ضبط 4 أشخاص من بينهم عميل سيئ النية، لاثنين منهم معلومات جنائية، لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة ماكينات الري من الأراضي الزراعية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع أخرى بدائرة مركز شرطة أبوحمص، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة (تروسيكل) والمسروقات عبارة عن 4 ماكينات ري.

كما تمكنت مديرية أمن القليوبية، من ضبط 4 طلاب لارتكابهم واقعة سرقة بعض الأوراق الخاصة بالعاملين بإحدى المدارس في دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة والتربح من ثمن بيعها والتصرف في الأوراق بالبيع لعميلهم سيئ النية (عامل، له معلومات جنائية).

وتم ضبطه وأقر بتصرفه في الأوراق بالبيع لـ مالك مكبس مخلفات أوراق، وتم ضبطه واعترف بإعادة تدوير تلك الأوراق بالمكبس الخاص به.

وتمكنت مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" بدائرة قسم شرطة باب شرقي.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 6 وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

وتمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط تشكيل عصابي مكون من (عامل سابق بأحد المصانع، و2 آخرين - لاثنين منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات سيارات النقل وتهديد قائديها بالأسلحة النارية والبيضاء والاستيلاء على حمولتها.

وبمواجهتهم قرر أحدهم أنه نظرًا لسابقة عمله بالمصنع المُشار إليه وعلمه بطبيعة عمل المصنع وتحركات سيارات التوريد، استعان بالمتهمين الآخرين وسرقوا حمولة السيارات، بالإضافة لارتكاب واقعتين بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهم ضبط السيارة النقل المستولى عليها، وبحوزتهم الأسلحة النارية والبيضاء المُستخدمة في وقائع السرقة ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.