قررت الدائرة أولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية تنظيم الجبهة الإسلامية، لجلسة 24 يونيو لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.

تحريات قطاع الأمن الوطني كشفت عن تفاصيل قضية تنظيم الجبهة الإسلامية، حيث تبين قيام تاجر ملابس بتولي قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والترويع في الداخل الغرض منها الإخلال بالنظام العام، وانضم إليه عامل زراعي وربة منزل.

وتبين من تحريات القضية رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2147 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بـ تنظيم الجبهة الإسلامية، أن المتهم عمر البسطويسي اقتنع بالأفكار المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير معاونيه من العاملين بمؤسسات الدولة ووجوب قتالهم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية.

وفى سياق اخر فقد قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت بمعاقبة المتهم "م.م" عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بسرقة شخص بالإكراه بدائرة مركز دار المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز المراغة، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بسرقة المتعلقات الخاصة وحافظة نقود المجنى عليه أثناء سيره فى الطريق العام بأن قام بإشهار السلاح فى وجهه وتهديده واستولى على متعلقاته ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وفى سياق اخر فقد امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تعرض بطلق ناري، إثر مشاجرة بقرية قرنفيل التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين بطلق ناري فى مشاجرة بالقليوبية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ،اخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة شخصين بطلق ناري فى مشاجرة بقرية قرنفيل بالقناطر الخيرية، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من التحريات الأولية إصابة كريم. س. ا 40 سنة مصاب بطلق ناري، وإصابة عبدالنبى. س. ش 36 سنة وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية ، بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.