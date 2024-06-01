المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة حيازة أسلحة وذخائر بقليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعاطلين لاتهامهما بحيازة سلاح نارى "بندقية خرطوش" وذخائر، وأسلحة بيضاء، والتعدى بالضرب علي شخص وإصابته، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2677 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1604 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "إسلام س م"، مقيم عزبة عبد الله باشا بلقس مركز قليوب، و"أحمد م س"، مقيم عزبة عبد الله باشا بلقس مركز قليوب، لأنهما في يوم 20 / 2 / 2023، بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية، حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح ناريا غير مششخنا "بندقية خرطوش"، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهما بحيازتها أو احرازها.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاح أبيض (سكين) دون مسوغ قانوني، كما حازا وأحرزا أداة (عصا) مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص دون أن يوجد لحملها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين ضربا المجني عليه "محمد مجدي عبد الحميد سيد"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن قاما بانتظاره حيث أيقنا تواجده والتعدي عليه ضربا فأحدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك باستخدام الأسلحة والأدوات موضوع الأوصاف السابقة، كما أن المتهمين أطلقا أعيرة نارية داخل كردون مركز قليوب على النحو المبين بالتحقيقات.

وفى سياق اخر فقد قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت بمعاقبة المتهم "م.م" عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بسرقة شخص بالإكراه بدائرة مركز دار المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز المراغة، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بسرقة المتعلقات الخاصة وحافظة نقود المجنى عليه أثناء سيره فى الطريق العام بأن قام بإشهار السلاح فى وجهه وتهديده واستولى على متعلقاته ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وفى سياق اخر فقد امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تعرض بطلق ناري، إثر مشاجرة بقرية قرنفيل التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين بطلق ناري فى مشاجرة بالقليوبية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ،اخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة شخصين بطلق ناري فى مشاجرة بقرية قرنفيل بالقناطر الخيرية، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من التحريات الأولية إصابة كريم. س. ا 40 سنة مصاب بطلق ناري، وإصابة عبدالنبى. س. ش 36 سنة وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية ، بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على 4 طلاب بتهمة سرقة أوراق مدرسة في القليوبية

وفي سياق اخر ، ضبطت مباحث مركز شرطة شبين القناطر في القليوبية، 4 طلاب قاموا بسرقة كمية من الأوراق من إحدى المدارس التابعة للإدارة التعليمية بشبين القناطر وبيعها لأحد التجار.

وتم التحفظ على الطلاب والمضبوطات وعامل الخردة الذي قام بشراء الأوراق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر ، بلاغا من مدير الإدارة التعليمية بشبين القناطر يفيد سرقة كمية كبيرة من الأوراق الخاصة بإحدى المدارس التابعة للإدارة.

تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير المباحث وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 طلاب تسللوا للمدرسة أثناء غياب الموظفين واستولوا على الأوراق لبيعها لأحد العمال في أحد مكابس مخلفات الورق.

وفي أحد الأكمنة، ألقى القبض على المتهمين وتبين أنهم 4 طلاب وراء الواقعة وتم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة والتربح من ثمن بيعها والتصرف في الأوراق بالبيع لعميلهم سيىء النية عامل "له معلومات جنائية"، وتم ضبطه، وقرر بقيامه بالتصرف في الأوراق بالبيع لـ مالك مكبس مخلفات أوراق وتم ضبطه واعترف بقيامه بإعادة تدوير تلك الأوراق بالمكبس الخاص به وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.