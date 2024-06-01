عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة ،الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعاطلين لاتهامهما بحيازة سلاح نارى "بندقية خرطوش" وذخائر، وأسلحة بيضاء، والتعدى بالضرب علي شخص وإصابته، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

المشدد 10سنوات لعاطلين لاتهامهما بحيازة أسلحة والتعدي علي شخص بالضرب في قليوب



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2677 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1604 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "إسلام س م"، مقيم عزبة عبد الله باشا بلقس مركز قليوب، و"أحمد م س"، مقيم عزبة عبد الله باشا بلقس مركز قليوب، لأنهما في يوم 20 / 2 / 2023، بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية، حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح ناريا غير مششخنا "بندقية خرطوش"، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهما بحيازتها أو احرازها.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاح أبيض (سكين) دون مسوغ قانوني، كما حازا وأحرزا أداة (عصا) مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص دون أن يوجد لحملها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين ضربا المجني عليه "محمد مجدي عبد الحميد سيد"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن قاما بانتظاره حيث أيقنا تواجده والتعدي عليه ضربا فأحدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك باستخدام الأسلحة والأدوات موضوع الأوصاف السابقة، كما أن المتهمين أطلقا أعيرة نارية داخل كردون مركز قليوب على النحو المبين بالتحقيقات.

محاكمة النطق بالحكم علي موظف لاتهامه بقتل زوجته في قليوب

وفي سياق آخر ، أحالت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الخامسة، موظف للمفتي، لاتهامهم بقتل زوجته باستخدام سلاح أبيض بالسكين، بطعنها عدة طعنات بأنحاء جسدها لشكه في سلوكها بدائرة مركز شرطة قليوب، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر يوليو للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10021 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3904 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "ياسر أ ا"، 49 سنة، موظف، مقيم مساكن عثمان دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم 16 / 4 / 2023، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، قتل زوجته المجني عليها وفاء حسن مصطفي رزق، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها لما أضمره في نفسه حيال سلوكها، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "آت وصفه"، فما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنًا بأنحاء جسدها قاصدًا من ذلك قتلا فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح أبيض، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية



وفي سياق آخر ، انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية جثمان الشاب عبدالرحمن هشام 16 عامًا، والذى لقى مصرعه غرقا بمياه النيل بمنطقة عزبة رشوان ببلقاس بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى والتصريح بالدفن.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد غرق شاب يدعى عبد الرحمن هشام كمال، 16 عاما، بمياه النيل بمنطقة عزبة رشوان ببلقاس بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني، وتم انتشال الجثمان وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.