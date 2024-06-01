مطلع يوليو .. النطق بالحكم على موظف لاتهامه بقتل زوجته في قليوب

أحالت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الخامسة، موظف للمفتي، لاتهامهم بقتل زوجته باستخدام سلاح أبيض بالسكين، بطعنها عدة طعنات بأنحاء جسدها لشكه في سلوكها بدائرة مركز شرطة قليوب، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر يوليو للنطق بالحكم.

مطلع يوليو .. محاكمة النطق بالحكم علي موظف لاتهامه بقتل زوجته في قليوب



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10021 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3904 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "ياسر أ ا"، 49 سنة، موظف، مقيم مساكن عثمان دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم 16 / 4 / 2023، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، قتل زوجته المجني عليها وفاء حسن مصطفي رزق، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها لما أضمره في نفسه حيال سلوكها، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "آت وصفه"، فما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنًا بأنحاء جسدها قاصدًا من ذلك قتلا فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح أبيض، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية



وفي سياق آخر ، انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية جثمان الشاب عبدالرحمن هشام 16 عامًا، والذى لقى مصرعه غرقا بمياه النيل بمنطقة عزبة رشوان ببلقاس بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى والتصريح بالدفن.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد غرق شاب يدعى عبد الرحمن هشام كمال، 16 عاما، بمياه النيل بمنطقة عزبة رشوان ببلقاس بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني، وتم انتشال الجثمان وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.