مي عمر "الأفضل" في رمضان.. جوائز حصدتها عن دورها في نعمة الأفوكاتو

حصدت الفنانة مي عمر، جائزتين، الأولى أفضل ممثلة في رمضان 2024، والثانية التميز باخيتار الجمهور، وذلك عن دورها في مسلسل نعمة الأفوكاتو .

ووجهت مي عمر الشكر لكأس إنرجي، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" شكرا كأس أنرجي جائزه أفضل ممثله في رمضان ٢٠٢٤ عن مسلسل نعمه الافوكاتو بتصويت الجمهور وجائزه التميز بإختيار النقاد ".

وأضافت في رسالتها، قائلة:" شكرا لثقه الجمهور و تصويتهم و يارب دايما أكون عند حسن ظنكم ".

مسلسل «نعمة الأفوكاتو»

مسلسل نعمة الأفوكاتو، تدور أحداثه في إطار 15 حلقة، وتجسد مي عمر خلاله دور "نعمة"، محامية ذكية ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة في حياتها سواء من جانب زوجها الدى يخونها ويسرقها أو من ناحية العمل حيث تركت مكتب المحاماة الذى تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدى ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو والتي ستكشفها الأحداث.

مسلسل نعمة الأفوكاتو، بطولة مجموعة من النجوم وهم: مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى.

أقيم أمس الجمعة، حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما في نسخته الثامنة، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن .

تضمن الحفل حضور عدد كبير من الفنانين، أبرزهم إسعاد يونس ومي عمر ومحمد سامي وإياد نصار وباسم سمرة وطه دسوقي وأحمد غزي وأحمد عبد الوهاب ومريم الجندي وهدى الإتربي وشيكو، هدى الإتربي، ليلى أحمد زاهر وغيرهم.

حفل جوائز كأس إنرجي للدراما

وشهد حفل كأس إنرجي للدراما منح جائزة خاصة لأفضل مسلسل خارج رمضان وكانت الجائزة من نصيب مسلسل "حالة خاصة" ومن بطولة نجم الستاند أب كوميدي طه الدسوق، الذي يقوم ببطولته الأولى، بجانب النجوم غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس.



وكان الموسم الثامن من كأس إنرجي للدراما شهد إشادة كبيرة من قبل لجنة تحكيم البرنامج بالأعمال المشاركة وبنسب التصويت وتكونت لجنة التحكيم من الناقد محمد نبيل، والناقدة فايزة هنداوي، والناقد رامي المتولي .