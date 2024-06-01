إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وأتوبيس

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص وأتوبيس "مينى باص " أعلى الطريق الدائرى بمدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلي المستشفي.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق فى مدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة 4 اشخاص فى حادث تصادم بين مينى باص وميكروباص ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

القبض على 4 طلاب بتهمة سرقة أوراق مدرسة في القليوبية

وفي سياق اخر ، ضبطت مباحث مركز شرطة شبين القناطر في القليوبية، 4 طلاب قاموا بسرقة كمية من الأوراق من إحدى المدارس التابعة للإدارة التعليمية بشبين القناطر وبيعها لأحد التجار.

وتم التحفظ على الطلاب والمضبوطات وعامل الخردة الذي قام بشراء الأوراق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر ، بلاغا من مدير الإدارة التعليمية بشبين القناطر يفيد سرقة كمية كبيرة من الأوراق الخاصة بإحدى المدارس التابعة للإدارة.

تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير المباحث وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 طلاب تسللوا للمدرسة أثناء غياب الموظفين واستولوا على الأوراق لبيعها لأحد العمال في أحد مكابس مخلفات الورق.

وفي أحد الأكمنة، ألقى القبض على المتهمين وتبين أنهم 4 طلاب وراء الواقعة وتم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة والتربح من ثمن بيعها والتصرف في الأوراق بالبيع لعميلهم سيىء النية عامل "له معلومات جنائية"، وتم ضبطه، وقرر بقيامه بالتصرف في الأوراق بالبيع لـ مالك مكبس مخلفات أوراق وتم ضبطه واعترف بقيامه بإعادة تدوير تلك الأوراق بالمكبس الخاص به وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.