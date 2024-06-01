تعليم قنا تحصل على المركز الرابع جمهوري في مسابقة الاخصائي المثالي

قدم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، التهنئة إلى جيهان عبد الفتاح محمد اخصائي التربية المسرحية بمدرسة التحرير الإعدادية بنين التابعة لإدارة قنا التعليمية، لحصولها على المركز الرابع جمهوري في مسابقة الاخصائي المثالي للتربية المسرحية .

وأعلن البيان الصادر عن الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية بوزارة التربية والتعليم اسماء اخصائي المسرح المثاليين وحصول الأستاذة جيهان على الترتيب الرابع في المسابقة التي مثلت فيها المديرية بناء على ترشيح صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية و نشأت احمد سيد الموجه العام للتربية المسرحية وتوجيه إدارة قنا التعليمية .

وأثنى وكيل الوزارة على دور المسرح والأنشطة التربوية بوجه عام في غرس روح الولاء والانتماء بين الطلاب و وربطهم بالمناهج الدراسية في ظل تعزيز استراتيجية الوزارة نحو إحياء المسرح المدرسي ومسرحة المناهج .

ولفت إلى إعداد المديرية برنامج نشاط صيفي تشارك به كافة العناصر المميزة من أصحاب المراكز المتقدمة على مستوى الوزارة.

محافظ قنا يتفقد أول أيام تطبيق منظومة سعر الخبز الجديدة بالمخابز

اجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت، جولة تفقدية لعدد من مخابز الخبز المدعم بمدينة قنا بعد قرار مجلس الوزراء بتحريك سعر الرغيف وزن 90 جراما من 5 قروش إلى 20 قرشا.

يأتي ذلك للتأكد من انتظام العمل بالمخابز، وتقديم الخبز بجودة عالية مطابقة للمواصفات القياسية فضلا عن تذليل أي معوقات تخص منظومة الخبز لدى أصحاب المخابز أو المواطنين.

رافقه حسن محمد القط مدير عام مديرية التموين، وحسنى عيد مدير ادارة المابعة وتقييم الداء بديوان عام المحافظة وسيد تمساح رئيس مركز ومدينة قنا، والعقيد تامر النجار رئيس مباحث التموين بقنا.

تفقد المحافظ المخابز وحرص على متابعة جودة الإنتاج والتأكد من وزن الرغيف ونظافة المستلزمات والمعدات بالمخبز وتقديم الخبز بجودة عالية للمواطن.

كما استمع إلى آراء عدد من المواطنين حول منظومة الخبز ومدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم، مشيرًا أن الدولة تعمل لصالح المواطن المصري، مؤكدًا على عدم وجود تغيير في منظومة الخبز، بل هناك ثبات في منظومة الطحن والقمح والصوامع والتوزيع ، مع الحفاظ على نفس الجودة.

وأصدر الداودى تعليماته لمسؤولي التموين بتذليل كافة العقبات التي قد تعوق المنظومة، وتكثيف الحملات اليومية بالمرور على المخابز ومتابعة سير العمل بها؛ للتأكد من جودة الإنتاج بشكل سليم وحل جميع المشكلات التي تواجه المواطنين وتحرير محاضر للمخالفين.

جدير بالذكر أن سعر رغيف الخبز السياحي وزن الـ80 جراما؛ يبلغ 150 قرشا، في حين تطرح الوزارة الرغيف المدعم بوزن 90 جراما داخل منظومة التموين بسعر 20 قرشا فقط.