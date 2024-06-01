حبس سيدة سرقت مشغولات ذهبية

أمرت نيابة المطرية الجزئية بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية، وطلبت سرعة ارسال تحريات المباحث في الواقعة.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من شخص يفيد فيه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقته السكنية، وبفحص مكان الواقعة وجمع المعلومات اللازمة من خلال استخدام التقنيات الحديثة بتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى هوية مرتكب الواقعة، حيث تبين أن إحدى السيدات وراء سرقة المشغولات.

وبإعداد الأكمنة اللازمة من قبل رجال المباحث الجنائية بالقاهرة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وسرقة المشغولات الذهبية من داخل شقة صاحب البلاغ، وأضافت أنها لعلمها بثراء مالك الشقة قررت سرقته لمرورها بضائقة مالية.

تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

القبض على 4 طلاب بتهمة سرقة أوراق مدرسة في القليوبية

وفي سياق اخر ، ضبطت مباحث مركز شرطة شبين القناطر في القليوبية، 4 طلاب قاموا بسرقة كمية من الأوراق من إحدى المدارس التابعة للإدارة التعليمية بشبين القناطر وبيعها لأحد التجار.

وتم التحفظ على الطلاب والمضبوطات وعامل الخردة الذي قام بشراء الأوراق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر ، بلاغا من مدير الإدارة التعليمية بشبين القناطر يفيد سرقة كمية كبيرة من الأوراق الخاصة بإحدى المدارس التابعة للإدارة.

تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير المباحث وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 طلاب تسللوا للمدرسة أثناء غياب الموظفين واستولوا على الأوراق لبيعها لأحد العمال في أحد مكابس مخلفات الورق.

وفي أحد الأكمنة، ألقى القبض على المتهمين وتبين أنهم 4 طلاب وراء الواقعة وتم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة والتربح من ثمن بيعها والتصرف في الأوراق بالبيع لعميلهم سيىء النية عامل "له معلومات جنائية"، وتم ضبطه، وقرر بقيامه بالتصرف في الأوراق بالبيع لـ مالك مكبس مخلفات أوراق وتم ضبطه واعترف بقيامه بإعادة تدوير تلك الأوراق بالمكبس الخاص به وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.