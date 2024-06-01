حقيقة إنهاء ندب نائب رئيس هيئة متحف الحضارة للشؤون الأثرية

أكدت معلومات بأن الدكتور ميسرة عبدالله استاذ الآثار سيتم إنهاء ندبه كنائب رئيس هيئة متحف الحضارة للشئون الأثرية التي شغلها لمدة عامين وعودته للتدريس مرة أخري .

ومن المقرر أن يقيم زملاءه في العمل حفل تكريم خاص له يوم الأحد تقديرًا علي ما قدمه من أعمال تخص الشأن الاثري بالمتحف طوال عامين كاملين واستطاع خلالها ترتيب الأعمال الأثرية والفعاليات الخاصة بحجر رشيد ومشاركته نيابة عن رئيس هيئة متحف الحضارة في مهرجان المتاحف الذي تم عقده في روسيا منذ أيام قليلة وغيرها من الندوات والفعاليات والمعارض الأثرية المؤثرة والتي أضاف الي جهود رئيس هيئة متحف الحضارة الدكتور أحمد غنيم في إبراز واستمرار الفاعليات الثقافية والفنية والموسيقية المؤثرة والجاذبية والتي نجحت في إثراء وإبراز الدور الحقيقي للمتحف كمؤسسة ثقافية أثرية حضارية رائدة في الشرق الأوسط ومصر ومشاركة معظم دول العالم في هذه الفاعليات بخلاف الزيارات الرسمية الدولية الناجحة التي قدمت المتحف ومصر بصورة تليق بها كوجهة سياحية واثرية مشرفة وجاذبة.

ورغم ذلك أكد الدكتور ميسره نفسه أن إنهاء الندب لم يفعل رسميا لكن في حال ذلك سوف يعود لتلاميذه وكليته وجامعته العريقة كأستاذ للاثار بجامعة القاهرة وأنه بالطبع سعيد للعامين اللذان قضيهما في رحاب مؤسسة ثقافية واثرية حضارية عظيمة مثل متحف الحضارة وتفاعل خلالها مع زملاءه ورئيس هيئة متحف الحضارة كرجل اقتصاد ناجح استطاع أن يجذب أنظار العالم في الداخل والخارج لمثل هذا الكيان العظيم .