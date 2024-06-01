مهرجان الغردقة لسينما الشباب ينظم ماستر كلاس للمخرج الكبير محمد عبد العزيز

ينظم مهرجان الغردقة لسينما الشباب ضمن فعاليات دورته الثانية المقرر إنطلاقها خلال الفترة من 19 وحتي 25 سبتمبر 2024 ماستر كلاس للمخرج الكبير محمد عبد العزيز يحاوره فيه مجموعة من شباب السينمائيين تحت شعار من جيل الي جيل.

يقول المخرج الكبير محمد عبد العزيز أن فكرة الحوار مع الأجيال الشابة الهدف منها نقل الخبرات التي إكتسبها علي مدار تاريخه السينمائي الطويل الي شباب المخرجين .

وأضاف أنه سيخصص جزء من الماستر كلاس الخاص به للحديث عن أساتذته الذين تعلم منهم فن السينما مثل فطين عبدالوهاب رائد فن الكوميديا في السينما المصرية وعن علاقة التوأمة الفنية التي ربطته بالزعيم عادل إمام والتي أثمرت عن تعاونهما في18 فيلما مشتركا إحتلت جميعها صدارة شباك التذاكر لفترات طويلة كما يكشف سر عدم تعاونه فنيا مع نجله النجم كريم عبد العزيز .

ويوضح خلاله أيضا سر إنجذابه الي المسرح الذي أخرج له عدد من العروض الناجحة والشهيرة منها مسرحية شارع محمد علي لشيريهان و بهلول في إسطنبول لسمير غانم وإلهام شاهين وعفروتو لمحمد هنيدي وهاني رمزي وماجدة زكي .

ومن جانبه يقول السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان : أن المهرجان حريص علي فكرة التواصل بين الأجيال الفنية لذلك كان تنظيم الماستر كلاس الخاص بالفنان الكبير حسين فهمي في الدورة الأولي للمهرجان والذي حقق متابعات عالية جدا سواء من الحضور أو من خلال المشاهدات علي مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وفي الدورة الثانية ننظم ماستر كلاس لرائد من روادنا الكبار في مجال الإخراج السينمائي وهو المخرج الكبير محمد عبد العزيز والذي قدم لنا العديد من الروائع السينمائية الخالدة و تتلمذ علي يديه عدد كبير من كبار مخرجينا الذين نعتز ونفتخر بهم .

وأضاف : أن المخرج محمد عبد العزيز عاصروتعاون مع أجيال عظيمة من المخرجين والمنتجين والنجوم الذين أثروا الفن المصري والعربي خاصة في مجال السينما وأنه وافق علي تقديم الماستر كلاس رغم تلقيه عرضا مغريا بتسجيل حلقات وثائقية عن مشواره السينمائي بمقابل مالي كبير لكنه أصر علي تقديم الماستر كلاس لشباب السينمائيين قبل الشروع في تصوير الحلقات التليفزيونية .



