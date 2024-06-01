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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صراع برتغالي إيطالي على لاعب ريال مدريد الشاب

ريال مدريد
ريال مدريد

شهدت الفترة الأخيرة بحث الثنائي بنفيكا البرتغالي وفيورنتينا الإيطالي عن التعاقد مع أحد لاعبي ريال مدريد الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكشفت تقارير صحفية برتغالية، أن الناديين يرغبان في التعاقد مع لاعب ريال مدريد الشاب إيمانويل بنيامين الظهير الأيمن لريال مدريد، والذي يبلغ من العمر 16 عاما.

وأوضحت أن اللاعب الإيطالي البرازيلي لديه عقد مع ريال مدريد حتى صيف 2025، مما يجعل إدارة النادي الإسباني ترغب في رحيله.

وأشارت التقارير إلى أن فيورنتينا بادر بفتح المفاوضات مع ريال مدريد من أجل التعاقد مع صاحب الـ 17 عامًا، حيث يتفاوض على ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

الجدير بالذكر أن إيمانويل انضم المنتخب الإيطالي تحت 17 عاما في ثماني مباريات، لكنه لم يخوض سوي مباراة واحدة مع الأزوري في الخامس والعشرون من يناير الماضي أمام إسبانيا.

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