وقعت رابطة الجامعات الإسلامية صباح اليوم السبت الموافق 1/يونيو/ 2024 (اتفاقية تعاون ) مع الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، التي تستهدف إيجاد قنوات اتصال وتواصل بين علماء العالم الإسلامي في مجالات الحضارة والفنون الإسلامية، وبيان الدور الحضاري والتنويري للحضارة الإسلامية وتأثيرها على الحضارة الغربية .

واتفق الطرفان: معالي الأستاذ الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والأستاذ الدكتور محمد زينهم رئيس الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، على تنفيذ بنود اتفاقية التعاون المشترك بينهما في مجالات التعليم والتدريب بهدف إعداد وتنظيم وترتيب دورات وندوات، وورش عمل ،ومعارض ومؤتمرات في العديد من التخصصات، بمستوى علمي متميز ، بما يتفق وأهدافهما المشتركة، فضلا عن التبادل العلمي بين خبرات الأساتذة أعضاء هيئات التدريس بالكليات والجامعات أعضاء الرابطة والجمعية ،وتسخير إمكاناتهم وقدراتهم في خدمة مجالات البحث العلمي والثقافي والفني في مختلف النواحي العلمية.

جاء ذلك تفعيلا لدور رابطة الجامعات الإسلامية المنوط بها نحو تطوير المناهج العلمية ومد جسور التعاون البناء بينها وبين الجامعات الأعضاء بوجه خاص، والمؤسسات العلمية والتعلمية بشكل عام، بوصفها بيت خبرة تقوم بتقديم الدعم والمشورة لهم، بغية التقدم والارتقاء بالعمل الأكاديمي والعلمي والثقافي والبحثي، وتيسير التجارب الناجحة في كافة المجالات.

رابطة الجامعات الإسلامية والجمعية العربية للحضارة والفنون توقعان اتفاقية تعاون مشترك