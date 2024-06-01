جامعة طيبة التكنولوجية تختتم مشاركتها في الدورة التدريبية حول الواقع الافتراضي التعليمي

اختتمت جامعة طيبة التكنولوجية، برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، مشاركتها في الدورة التدريبية المكثفة حول برنامج الواقع الافتراضي التعليمي المهني (VR) والتي عقدت في الصين خلال الفترة من 13 حتى 30 مايو 2024، بمشاركة 7 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الجامعة، إذ جرى تدريبهم على أحدث تقنيات الواقع الافتراضي واستخداماتها في التعليم المهني.

وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات الجامعة في مجال التعليم التكنولوجي وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في استخدام تقنيات الواقع الافتراضي لخلق تجارب تعليمية تفاعلية وجذابة للطلاب. كما تهدف إلى تبادل الخبرات مع المؤسسات التعليمية الرائدة في الصين في مجال التعليم باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي.

وأعرب الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، عن سعادته بنجاح مشاركة الجامعة في هذه الدورة التدريبية الهامة، مؤكدًا على التزام الجامعة بتطوير قدراتها في مجال التعليم التكنولوجي وتوفير أفضل فرص التعلم للطلاب، مشيدا بجهود أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذين شاركوا في الدورة، مثمنًا حرصهم على التعلم واكتساب مهارات جديدة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن هذه المشاركة ستسهم في تحسين جودة التعليم في جامعة طيبة التكنولوجية وتعزيز قدرتها على المنافسة على المستوى الدولي. كما ستساعد الجامعة على تطوير برامج تعليمية جديدة باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي تلبي احتياجات سوق العمل.

وضم وفد الجامعة المشارك في الدورة كل من د. محمد البدوي سعدي، د. مصطفى صفوت عبدالحفيظ، م. علي العجمي، م. أحمد مصطفى، م. أحمد مصطفى أبوالحسن، م. أحمد مرتضى، م. ضحى ثروت.