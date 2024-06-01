المصطافين يهربون إلى الشواطئ لتخفيف درجات الحرارة بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، اقبال كبير من المواطنين على الشواطئ والنزول مياه البحر هربا من ارتفاع الحرارة اثر موجة شديدة الحرارة سجلت الإسكندرية خلالها 34 درجة فى العظمى و 23 درجة فى الصغرى، ومع ارتفاع درجات الحرارة شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالا متزايدا هربا من الموجة الحارة، و بدأت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف فى الإسكندرية، بالاستعداد لاستقبال الأعداد المتزايدة من المصطافين خاصة مع اقتراب إجازة عيد الأضحى المبارك.

مع توافد رحلات اليوم الواحد من المحافظات المجاورة ، وسط موجة حارة جديدة تضرب الإسكندرية، وهدوء حالة البحر التى تسمح بركوب الألعاب المائية والبدالات،

من جانب اخر أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف رفع الراية الخضراء على شواطئ القطاعين الشرقي و الغربي، مع تزايد الإقبال و تجاوز نسبة الإشغال على الشواطئ 80% من المساحة الرملية.

مع زيادة الإقبال أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، تفعيل الحجز الإلكتروني لشواطئ الإسكندرية عن طريق موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والذى يتيح للحاجزين الجلوس على أول صف مباشرة أمام البحر بالحجز المسبق بشرط الوصول إلى الشاطئ قبل العاشرة صباحا

وحذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المستأجرين من أى تجاوزات فى فرض رسوم زيادة لأسعار دخول الشواطئ المعتمدة ، أو فرض إكراميات ، وناشدت الزائرين الإبلاغ الفورى عن أى تجاوز .

وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه وللشمسية 10 جنيه، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه