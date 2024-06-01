5 نجوم.. تفاصيل حفل "ليلة النكد" بالكويت 20 يونيو

ينتظر الجمهور الكويتي والخليجي تجربة غنائية استثنائية بكل المقايس مع حفل نجوم "ليلة النكد" من إنتاج a music وذلك يوم ٢٠ يونيو الجاري في قاعة البركة بفندق كراون بلازا.

وكعادته حرصت الشركة المنظمة ، على أن تخرض غمار تجربة موسيقية مختلفة عندما بدأ التجهيز للحفل قبل فترة ليتم اتفاقه مع النجوم رامي جمال وحمادة هلال وأحمد بتشان ومسلم وأحمد فريد ليجتمع الخماسي في حفل ساهر ذو طابع مختلف.

وحول هذه الخطوة، وقالت الشركة المنظمة في بيان صحفي: "الحفل يجمع نخبة من النجوم اشكر ثقتهم في الشركة ونتطلع لأن نقدم للجمهور تجربة غنائية مختلفة ومميزة لاسيما وأننا نقف على أرض صلبة انطلاقا من النجاحات السابقة".

وأضاف الشركة: "الحفل سوف يزخر بالعديد من المفاجآت وثمة برنامج متنوع ومميز لنجوم الأمسية ونتطلع لأن نكون عند ثقة جمهورنا في الكويت ".

وأختتمت الشركة، أن لديها نهج واضح وخطة مدروسة في مجال الإنتاج فضلا عن مشروع فني ضخم سيتم الكشف عنه لاحقا يهدف من خلاله إلى تغطية جميع الأنشطة الفنية بالكويت سوف يكشف عنه لاحقا.

رامي جمال

وطرح الفنان رامى جمال مؤخرًا أجدد ألبوماته الغنائية التى تحمل عنوان «خلينى أشوفك» بشكل رسمى على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ألبوم رامى جمال «خلينى أشوفك» يتكون من 15 أغنية ما بين الدراما والرومانسية التى تحمل كل معانيها.

جاءت ذلك على غرار حفل «ليلة الدموع» بالسعودية، الذى أقيم فى أغسطس الماضى، ينطلق حفل «ليلة النكد» فى الكويت، حيث أعلنت الشركة المنظمة عن بعض النجوم المشاركين فى الحفل، المقرر إقامته على مسرح قاعة البركة بفندق كروان بلازا، يوم 20 يونيو المقبل