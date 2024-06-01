جامعة جنوب الوادي تدفع بقافلة شاملة إلى مركز دشنا

نظمت جامعة جنوب الوادي، اليوم السبت، قافلة طبية شاملة بقرية ابومناع غرب دشنا بقنا وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجامعات بالإدارة المركزية لتنمية الشباب للبرامج والأنشطة الجامعية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة بان القافلة الطبية البشرية قامت بمناظرة عدد 625 حالة من أبناء القرية في تخصصات الباطنة والرمد والعظام وانف وأذن وحنجرة وأطفال.

ندوات توعوية

كما قامت القافلة بصرف العلاج المجاني للحالات والتحويل للمستشفى الجامعي كما قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بعمل توعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالي القرية وتوزيع منشورات صندوق مكافحة الإدمان بقنا .

وأضاف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة قامت بعمل ندوة توعوية صحية قام بها متخصصون من كلية التمريض بقنا .

عن أهمية الفحص المبكر للثدى والتغذية السلبية للسيدات والكبار والأطفال وأهمية نشر الوعى الصحى فى المجتمع وكيفية تقديم المساعدة الصحية للأفراد كما تحدثوا ايضا عن مرض حمى الضنك أسبابه ومضاعفاته.

قافلة مماثلة

ونظمت جامعة جنوب الوادي، فى وقت سابق، قافلة شاملة بقرية هوُّ بنجع حمادي، شمال قنا، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجامعات بالإدارة المركزية لتنمية الشباب للبرامج والأنشطة الجامعية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة على حرص الجامعة على توجيه القوافل الشاملة للقرى لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب صحية واجتماعية بما يساهم في بناء الإنسان.

وأشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الى قيام الأطباء المشاركين بالقافلة الطبية بمناظرة 1021 حالة من أبناء القرية في مختلف التخصصات الطبية وصرف العلاج المجاني للحالات والتحويل للمستشفى الجامعي.

كما قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بعمل توعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالي القرية وتوزيع منشورات صندوق مكافحة الإدمان بقنا .

وأضاف نائب رئيس الجامعة بان القافلة قامت بعمل ندوة توعوية صحية قام بها متخصصون من كلية التمريض بقنا عن حمى الضنك واغراضها واسبابها وكيفية الوقاية منها والإجهاد الحرارى وأعراضه وكيفية الوقاية والتعامل مع ارتفاع درجة الحرارة للمريض والامراض المعدية والمزمنة للسيدات.