إيداع المتهمة بقتل طفلها والشروع في قتل طفلتيها بمستشفى الصحة النفسية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، إيداع المتهمة بقتل طفلها باستخدام "أنسولين"، والشروع في قتل طفلتيها، وهم نائمين، بمستشفي الصحة النفسية بالعباسية لمدة 45 يوما، للتعرف علي حالة المتهمة النفسية بناء علي طلب دفاع المتهمة، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 803 لسنة 2024 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 22 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمة "منال ع أ"، 26 سنة، ربة منزل، مقيمة ارض الحافي بمنطي دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لأنها في يوم 19 / 11 / 2023 بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، قتلت نجلها الطفل مالك أحمد عرفان عبد الصبور، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة بيتت النية وعقدت العزم على قتله بدافع الخلاص من عبئ رعايته والإنفاق عليه، وأعدت لذلك الغرض جوهراً ساماً "أنسولين"، فما أن ظفرت به وهو نائم حتى حقنته به قاصدة من ذلك قتلا فأحدثت إصابته الموصفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة شرعت في قتل كريمتيها الطفلتين أسينات أحمد عرفان عبد الصبور، ورانا عادل رمضان رضا، عمدا مع سبق الإصرار بان بيتت النية وعقدت العزم على قتلهما بدافع الخلاص من عبى رعايتهما والإنفاق عليهما، وأعدت لذلك الغرض جوهراً ساماً "أنسولين" فما أن ظفرت بهما وهما نائمين حتى حقنتهما به قاصدة من ذلك قتلا فأحدثت إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياتهما إلا أنه قد خاب أثر جريمتها لسبب لا دخل لإرادتها فيه ألا وهو مداركتهما بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.