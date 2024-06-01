زيادة سعر العيش المدعم.. والغضب يسيطر على المواطنين بالإسكندرية

نفذت مخابز محافظة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، قرار تطبيق قرار زيادة سعر رغيف الخبز المدعم على بطاقة التموين بسعر 20 قرشًا بدلاً من 5 قروش، حيث سيحصل المواطن على حصته اليومية في منظومة الخبز بواقع 5 أرغفة مقابل جنيه واحد فيما ستتحمل الدولة 6 جنيهات.

وتسبب القرار فى حالة من الاستياء بين المواطنين، بسبب زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، والذي اعتبره الغالبية العظمى من المواطنين قرارًا غير عادلاً وخاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها يوميًا مع الارتفاع المبالغ في أسعار كل السلع الغذائية

قرار خاطئ بسبب الفقر

أكد سيعد محمد موظف بالمعاش، نعيش حالة من الاستياء لان قرار رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا، بنسبة زيادة تصل إلى 300%.خاطئ مؤكدا أن هناك ملايين من المواطنين تحت خط الفقر الغذائي يعتمدون بشكل كبير على هذا الخبز المدعم، وأن هذا القرار يمس بالأمن القومي، موضحًا أن رغيف الخبز المدعم هو المصدر الرئيسي لمحدودي ومعدومي الدخل، والذين باتت بعض وجباتهم تعتمد بشكل أساسي على الخبز فقط. واضاف أن هذا القرار يعكس عدم وعي الحكومة السياسي ويزيد من معاناة المواطنين.

قال ابراهيم أحمد موظف، الأمر اصبح يمثل خطورة علينا ويعرض المواطنين لأزمات مالية لزيادة الأعباء المعيشية ويضطرون للجوء لشراء الخبز السياحي بأسعار مضاعفة لعدم كفاية حصتهم بعد زيادة سعره.، زيادة كبيرة تؤثر على العديد من المواطنين وخاصة محدودي الدخل والعاملين باليومية الذين يعتمدون على إطعام أسرهم منه حيث إنهم يضطرون للجوء إلى المخابز البلدية للحصول على كمية إضافية من الخبز نظرًا إلى عدم كفاية حصتهم من المدعم بعد ارتفاع سعره مما يؤثر على زيادة الأعباء المادية في معيشتهم'.

وأشار إلى أنه يستخدم الخبز البلدي المدعم كغذاء لأفراد أسرته، وأن حصته منه بالكاد تكفي لإطعامهم، لافتًا أن المواطنين الذين يستخدمون الخبز كعلف للدواجن أو الماشية يضطرون لذلك في حال كانت جودة الخبز لا تصلح لتناوله، فيقومون بتنشيفه وبيعه للمواطنين الذين يقطنون بالمناطق الريفية، مطالبًا أصحاب المخابز الاهتمام بتحسين جودة الرغيف ومراعاة نظافته خلال عملية صنعه حتى يتمكن المواطن من استخدام بطريقة آدمية.

ولفتت نجمة محمد ربة منزل، إلى ان الناس حزينة جدا على اللى بيحصل لنا كل يوم واخر نستيقظ على زيادة فى الاسعار وكلنا كنا معتقدين أن زيادة سعر الرغيف اشاعة او انها مجرد فكرة ونحن غير موافقين ولكن نفؤجئ ان بالفعل تم تحريك سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا بنسبة زيادة 300%، والذي يُعد واحدا من أهم السلع الغذائية الأساسية التي تستهلكها شريحة كبيرة من المواطنين في حياتهم اليومية غالبيتهم من محدودي الدخل وتحت خط الفقر، حيث يتم تطبيق تلك المنظومة .

من جانب آخر تقدمت أحد اعضاء مجلس النواب بسؤال برلماني موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين بشأن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم ليصبح عشرين قرشًا. وطالبت بضرورة مراعاة محدودي الدخل في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وغلاء الأسعار.

وأكدت أن هذا القرار يمثل خطورة كبيرة وزيادة للأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطنون، مطالبةً بإلغاء القرار حفاظًا على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي. ودعت إلى الالتزام بنصوص الدستور التي تضمن توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وعبر أعضاء البرلمان المصري عن استيائهم من قرار الحكومة برفع سعر رغيف العيش المدعم، مؤكدين على ضرورة إعادة النظر في هذا القرار الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين محدودي الدخل ويؤثر على استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.

وفى سياق متصل تتابع غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تحريك سعر رغيف الخبز المدعم، ونفذت الغرفة بقيادة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة حملات تموينية للأجهزة الرقابية للمديرية منذ فجر اليوم السبت، للوقوف على أى معوقات تحول بين إنتاج وبيع رغيف الخبز المدعم للمواطنين، تطبيقا للتوجيه الوزارى ليصبح رغيف الخبز عشرون قرشا بدلا من خمسة قروش.

وقامت إدارات الرقابة بالمديرية و إدارات المنتزة و شرق و وسط وغرب و الجمرك والعجمى والعامرية وبرج العرب بحملات فجرية وصباحية للمرور والتفتيش على المخابز البلدية والتأكد من انتاج رغيف الخبز المدعم بالوزن والمواصفات المقررة من قبل الوزارة كذلك حصول المواطنين على رغيف الخبز البلدى المدعم بسهولة ويسر.

يأتي ذلك وفقًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

وقاد أحمد ابراهيم، وكيل وزارة التموين في الإسكندرية صباح اليوم السبت، حملة ميدانية مفاجئة لمتابعة سير العمل بالمخابز البلدية، خاصة مع بدء تطبيق قرار رئيس الوزراء برفع سعر رغيف العيش من 5 قروش إلى 20 قرشًا اليوم السبت 1 يونيو.

وقال «إبراهيم»، إن غرفة العمليات المركزية بمقر المديرية تتابع أعمال الحملات التموينية للأجهزة الرقابية للمديرية منذ فجر اليوم السبت، للوقوف على أي معوقات تحول بين إنتاج وبيع الخبز البلدى المدعم للمواطنين وذلك تطبيقا للتوجيه الوزارى ليصبح رغيف الخبز بعشرين قرشا بدلا من خمسة قروش .

وأوضح أن إدارات الرقابة بالمديرية والإدارات المنتزة وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمى والعامرية وبرج العرب،شنت حملات فجرية وصباحية للمرور والتفتيش على المخابز البلدية والتأكد من إنتاج رغيف الخبز المدعم بالوزن والمواصفات المقررة من قبل الوزارة كذلك حصول المواطنين على رغيف الخبز البلدى المدعم بسهولة ويسر .

وشملت الزيارة جولات مرورية على المخابز المدعمة للتأكد من انتظام سير عملية الإنتاج والبيع للمواطنين والتأكد من وزن وجودة الرغيف المنتج .،وفي نهاية جولاته وجه وكيل الوزارة، الشكر لأصحاب المخابز على التزامهم بإنتاج رغيف خبز يليق بالمواطن السكندرى، كما أثنى على مجهودات رجال التموين بالإسكندرية من قيادات ومديري إدارات ورؤساء رقابة ومفتشين على الجهد المبذول منذ فجر اليوم والممتد لنهاية عملية الانتاج.

كما تابع مركز الاعلام والاتصال السياسى للمديرية، الرصد سواء على المواقع الإخبارية أو السوشيال ميديا عن أي مشاكل أو صعوبات لتوجيهها إلى الحملات لحلها على الفور والرد على أي استفسارات وذلك على مدار اليوم كذلك المتابعة مع غرفة عمليات الوزارة أولا بأول، ولم تسجل غرفة العمليات أي مشاكل أو تكدسات أو ازدحام وتم حصول المواطنين على حصصهم اليومية من الخبز المدعم كالمعتاد.