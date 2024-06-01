استضاف السفير أحمد عادل سفير مصر لدى السويد ولاتفيا فعاليات الاحتفال بيوم أفريقيا، يوم 28 مايو 2024، وذلك بدار سكن السفير المصري في استوكهولم ، والذي حضره ٢٥٠ مدعو من سفراء و دبلوماسيين السفارات الافريقية و سفارات باقي دول العالم في السويد والجاليات الافريقية و العربية .



ووقد شارك في الاحتفال ضيف الشرف الإحتفال "يوهان فورشيل" وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية السويدى، وقد ألقى الوزير السويدي كلمة هنأ فيها الدول الأفريقية بمناسبة الاحتفال بيوم القارة السمراء، مشيداً بأهمية العلاقات بين السويد والجانب الأفريقي، وما توليه بلاده من اهتمام لتعزيز أواصر الصداقة والشراكة على كافة المستويات.

أحمد عادل يستضيف الاحتفال بيوم أفريقيا في دار سكن السفير المصري بالسويد

أحمد عادل يستضيف الاحتفال بيوم أفريقيا في دار سكن السفير المصري بالسويد



كما خص بالذكر مصر في كلمته، مشيراً إلى افتتاحه و وزير التجارة والصناعة أول منتدى للأعمال المصرى السويدى في مارس 2023، والتي أتبعها بزيارة له إلى مصر في سبتمبر 2023.