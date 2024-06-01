بالفيديو ..الكوربيه: الإصلاحات الاقتصادية تتطلب صبرا للتقييم والحكم على أثارها

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا مع عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة المصرية العربية" ثمار" لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات:... ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، والتركيز على... الاصلاحات الاقتصادية تتطلب "صبرا" للتقييم والحكم على أثارها

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة منها.... استعراض النظام الآلي لتلقي وتنفيذ العمليات أمام العاملون في شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة ...حيث

تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية و4جهات معنية خلال الأيام القليلة القادمة لقاء مع ممثلي عدد من الشركات العاملة في مجال شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة لاستعراض النظام الآلي المتكامل الخاص بتلقي وتنفيذ العمليات على صناديق الاستثمار المفتوحة، وذلك في إطار حرص الهيئة المستمر على تطوير قدرات الأسواق والمؤسسات العاملة وفي ضوء المتابعة والمراقبة المستمرة.

يشارك في اللقاء قيادات البورصة المصرية بالإضافة إلى ممثلي 40 شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية الحاصلة على التراخيص اللازمة من الهيئة لتلقي واسترداد وثائق صناديق الاستثمار، وشركات خدمات الإدارة الأعضاء بالبورصة المصرية، ومديري صناديق الاستثمار. وذلك للاستماع لآراء وتعليقات ممثلي الشركات على النظام المالي المقرر تطبيقه عقب تحديد البورصة المصرية لتاريخ بدء تفعيله والإعلان عنه.

يأتي اللقاء في إطار تنفيذ رؤية واستراتيجية هيئة الرقابة المالية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي ويدعم جهود تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع نسب الشمول المالي من خلال العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة المتعاملين.

كما تحتوي الحلقة أيضا على ... لجنة سمسرة اتحاد الأوراق المالية تناقش مقترحات تتعلق بالسماسرة ، حيث علمت "الوفد" أن لجنة "السمسرة " بالاتحاد المصري للأوراق المالية تجتمع خلال الأيام القليلة القادمة، لبحث مقترحات أعضاء اللجنة ، وعددهم نحو 6 أعضاء حول متطلبات سوق المال، خاصة شركات السمسرة، والعقبات التي تواجهها في العديد من الملفات .

كما علمت "الوفد" أن ملف التحديات التي واجهتها شركات السمسرة تتضمن العديد من البنود، منها ما يتعلق بتوفيق الشركات لزيادة رأسمالها حتي 15 مليون جنيه، طبقا لمتطلبات هيئة الرقابة المالية، وكذلك الرسوم والمصروفات التي قد تمثل تكلفة كبيرة على شركات السمسرة، وأيضا عمليات التدريب ورفع كفاءة العاملين في سوق الأوراق المالية.

يشار إلى أن شركات السمسرة تعاني العديد من المشاكل التي تتعلق بالأعباء والمصروفات والرسوم المستحقة عليها من جانب الجهات المعنية.

كان صندوق حماية المستثمر قد قام مؤخرا بالموافقة على دعم شركات السمسرة التي لا تمتلك أجهزة تسجيل، وارسال رسائل للعملاء"SMS" ، حيث وافق في اجتماعه الأخير على دعم الشركات بمبلغ 30 ألف جنيه، لكل شركة تقوم بتقديم اوراقها ومستنداتها، ومدي احقيتها في الحصول على الدعم.

تتضمن الحلقة " أيضا " " " ... " تنويع المحفظة الاستثمارية والتوسع الجغرافي وراء أرباح "إم بي للهندسة "...حيث قال الدكتور أحمد بهاء الدين شلبي العضو المنتدب لشركة إم بي للهندسة أن نمو نتائج الأعمال المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 يرجع إلى تنويع محفظة استثماراتها والتوسع الجغرافي والفئوي المدعوم بالاستثمار المستمر في القطاعات المختلفة.

حققت الشركة خلال نفس الفترة نموا -في المبيعات بنسبة 91% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي2023، كما حققت نموا إيجابياً في نسبة مجمل الربح بزيادة تمثل 19% للوصول الي نسبة 48% مقارنة عن نسبه 41 % عن نفس الفترة العام الماضي، بالإضافة الى تحقيق نمواً في إجمالي الدخل الشامل بعد حقوق الأقلية بمعامل 7 أضعاف عن نفس الفترة العام الماضي، مصحوبا بنمو في صافي أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل بنسبة 71% علي أساس سنوي عن العام السابق.... قال" بهاء " أن الدعم للهياكل المالية والاستثمارية للشركات التابعة، كان له دورا كبيرا في عملية النمو، حيث تمثل جميع هذه العوامل الداعم القوي لإدارة الشركة من خلال جميع شركاتها التابعة علي القراءة السريعة والمستدامة للمشهد الاقتصادي وبتطويع سياساتها التشغيلية، البيعية والمالية لمواكبة تلك التغيرات العديدة والسريعة أيضأ ومواكبة مختلف التحديات التي تسيطر علي الأسواق والبيئة التشغيلية...كما نجح القطاع التجاري الفترة الحالية في تحقيق ناتج نمو 139% عن نفس الفترة العام الماضي 2023، وحقق القطاع الصناعي الفترة الحالية نموا بنسبه 23% عن نفس الفترة العام الماضي2023، نتيجة التوسع في قطاع المشروعات ، ونجح القطاع الخدمي في استكمال مسيره نمو وتحقيق ناتج نمو بالغه 4 اضعاف المحقق من نفس الفترة العام الماضي من خلال الشركات التابعة، وتسعى الشركة بعد تداولها بالسوق الرئيسي مؤخرا إلى تقديم نموذج أعمال قوي وفعال في السوق الرئيسي كما كان حالها في سوق الشركات المتوسطة و الصغيرة.

كما يتضمن البرنامج... " "ESTA" تنظم برنامجا تدريبا للسماسرة حول خدمة العملاء وإدارة المحافظ...حيث تنظم الجمعية المصرية للمحللين الفنيين "ESTA" خلال الأيام القليلة القادمة برنامجا تدريبيا حول خدمة العملاء، وإدارة المحافظ.

قال محمد يونس رئيس مجلس إدارة الجمعية أن البرنامج تم تجهيزه للعاملين في شركات السمسرة بهدف تدريبهم على التعامل مع العميل بصورة تسهم في زيادة الثقة بين الطرفين...كما يتضمن البرنامج عدد من المحاضرات التي تعزز العلاقة بين السماسرة، والعملاء، فيما يتعلق بكيفية فتح حساب، وتسجيل امر الشراء والبيع.

يشتمل البرنامج على 8 محاضرات، وذلك بمشاركة 10 شركات سمسرة كبرى، كونهما من أعضاء الصندوق.

كما تنظم الجمعية أيضا برنامجا تدريبيا يتعلق بإدارة المحافظ، من الناحية المالية، وليس الفنية، بمشاركة أعضاء الجمعية، وكذلك العاملين في سوق المال، وليست أعضاء.

كانت الجمعية المصرية للمحليين الفنيين قد قامت مؤخرا إلقاء محاضرات حول مبادئ التحليل الفني واساسيات الاستثمار، لطلاب كلية الأعمال بجامعة المنصورة الجديدة.

ويتضمن البرنامج الرؤية الفنية خلال الأسبوع ....حيث تتوقع دعاء زيدان خبير أسواق المال أن تعاود مؤشرات البورصة الصعود، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، لتستهدف مستويات جديدة.

كما تتوقع أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي ايجي أكس 30 مستوي 28000 نقطة، خلال التعاملات، وتتوقع أيضا أن يكون مستوى 27250 نقطة، منطقة مقاومة أولى، ومستوى27600 منطقة مقاومة ثانية، فيما تمثل منطقة 26700 نقطة مستوى دعم أول، ومنطقة26300 مستوى دعم ثان.