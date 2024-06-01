تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الرابعة، غدا الاحد ،جلسة اليوم الثانى من دور شهر يونيو، محاكمة صاحب مقهى لاستعراضه القوة والعنف مع شقيقين وقتل أحدهما بسلاح ناري - بندقية آلية - بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، للمرافعة.

غدًا ..محاكمة صاحب مقهي متهم باستعراض القوة والعنف ضد شقيقين بشبرا الخيمة



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10547 لسنة 2013 ج قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1855 لسنة 2014 كلى جنوب بنها، أن المتهم إبراهيم ع ا، صاحب مقهى، بتاریخ 28 / 9 / 2013 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، استعرض القوة والعنف أمام المجنى عليهما أحمد عبد العزيز على، على عبد العزيز علي، وأهالى منطقة عزبة رستم - دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك لتروعيهم وتخويفهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتهديدهم باستخدام القوة والعنف حال كونه حاملا لسلاح ناري - بندقية آلية - موضوع الاتهام الثالث.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أطلق وابلًا من الأعيرة النارية قبل الأهالي الموجودين، وكان من شأن ذلك التهديد وتلك الأفعال وإلقاء الرعب فى نفس المجني عليهما والأهالى قاطنى المنطقة محل الواقعة وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وأوضح أمر الإحالة، أنه وقعت بناء على تلك الجريمة الجناية محل الاتهام الآتى قتل عمدا المجنى عليه علي عبد العزيز علي- المتوفى إلى رحمة الله تعالى - وذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحًا ناريًا "بندقية آلية" موضوع الاتهام الثالث وترصده فى الطريق الموصل إلى مسكنه وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عدة أعيرة نارية قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.