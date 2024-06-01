قررت جهات التحقيق بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تجديد حبس متهمين "الأول والثاني"، بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والبالغ من العمر 15 عامًا داخل شقة فى شبرا الخيمة، 45 يوما على ذمة التحقيقات، حيث بدأت الواقعة باستدراج المتهم الأول للطفل وتخديره بتصوير نفسه لايف مع متهم آخر بالكويت وهو يقتل ويستخرج الأحشاء من الجثة ووضعها فى أكياس بجواره.

تجديد حبس متهمين بقتل طفل شبرا الخيمة وتصويره واستخراج أعضائه

وكشفت التحقيقات تفاصيل مثيرة فى واقعة العثور على جثة طفل 15 عامًا داخل شقة فى شبرا الخيمة، والتى بدأت بقيام المتهم بتصوير نفسه لايف مع متهم آخر بالكويت وهو يقتل ويستخرج الأحشاء من الجثة ووضعها فى أكياس بجواره.

وقد فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة وعاجلة، في القضيَّة رقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أوّل شبرا الخيمة بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضًا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك. ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية.

وأشارت التحريات إلى معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات المستشار النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي؛ والتى أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر.

واعترف المتهم الذى حرض المتهم الرئيس على عملية قتل الطفل -الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره- أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، كما أقر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات.

عاري الجسد ومشطور نصفين ..تفاصيل العثور علي جثة طفل في شبرا الخيمة

شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، حادثا مأساويا ، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتى مقتول داخل شقة سكنية، دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وتم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق وأمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وضبط وإحضار المتهم.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة بورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة فتى مقتول داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لفتى يدعى أحمد محمد سعد، 15 عاما، مقيم منطقة الفيلا بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، عاريا على سرير وبه جرح طعني بالطول بداية من الرقبة إلى نهاية البطن، داخل شقة سكنية بعزبة عثمان دائرة القسم.

وأسفرت التحريات أن المجني عليه مبلغ باختفائه، الاثنين الماضي 15/4/2024، بقسم ثان شبرا الخيمة، وتبين من التحريات أن شخص يدعى طارق قام باستدراج الطفل يوم الاختفاء إلى شقة سكنية استأجرها بعزبة عثمان وقام بذبح الفتى.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بسرعة ضبط المتهم وكشف ملابسات الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي