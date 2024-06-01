تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (شاهد)

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تشهد ارتفاعات ملحوظة على مدار هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وقال “القياتي”، خلال تصريحاته عبر فضائية “المحور”، اليوم السبت، إن درجات الحرارة قد تصل لـ42 درجة مئوية على جنوب الصعيد، لافتًا إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع بشكل تدريجي على مدار الأيام المقبلة لتسجل 38 و40 درجة مئوية وتكون الذروة نهاية الأسبوع.

وأشار إلى أنه يوجد فرص لسقوط الأمطار على مدار الـ 72 ساعة المقبلة في جميع أنحاء الجمهورية.

وواصل “القياتي” أن البلاد تتأثر بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا الذي يعمل على زيادة درجات الحرارة وتكون شبورة مائية على مناطق متفرقة من البلاد، بجانب وجود كتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية.

موعد فصل الصيف:

يشار إلى أنه وفقًا للبحوث الفلكية فإن موعد فصل الصيف يكون يوم 20 يونيو المقبل ويستمر لمدة ثلاثة شهور ما يقرب من 93 يومًا و15 ساعة و53 دقيقة، على أن تصل الشمس إلى أقصى موضع لها شمالا في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان وهذا الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي .

ويكون في فصل الصيف أطول نهار وأقصر ليل في العام، علمًا بأن هذا اليوم أيضا هو ذروة فصل الشتاء فلكيا في نصف الكرة الجنوبي (الانقلاب الشتوي)، ويمثل أطول ليل وأقصر نهار في السنة في نصف الكرة الجنوبي.



سمات فصل الصيف:

ارتفاع درجات الحرارة: تُصبح درجات الحرارة مرتفعة بشكل ملحوظ في فصل الصيف، ممّا يُؤدّي إلى تغير المناخ وزيادة الشعور بالحرارة.

زيادة ساعات النهار: يزداد طول ساعات النهار في فصل الصيف، ممّا يُؤدّي إلى زيادة ساعات الضوء واختصار ساعات الليل.

تنوع الأنشطة: يُتيح فصل الصيف فرصة للقيام بالعديد من الأنشطة الخارجية، مثل السباحة والرحلات والتخييم.

تنوع الفواكه والخضراوات: يزداد تنوع الفواكه والخضراوات في فصل الصيف، ممّا يُؤدّي إلى تنوع الأطعمة .

تنضج فيه الخضراوات والفواكه ومعظم أنواع الثمار، ويصبح لون أوراق الأشجار أشدّ خضرةً مما كان عليه في فصل الربيع.

تكثر المرتفعات الجوية في فصل الصيف ويُصبح لون السماء صافياً كلّ الوقت، وتصبح أيضاً خالية من الغيوم.

يُصبح لون الحقول أصفر مثل حقول القمح والشعير والعدس وغيرها، ويبدأ الفلاحون بالحصاد.

يكثر فيه الغبار والرياح الجافة

يصبح البحر هادئًا وحركة أمواجه بين المد والجزر بطيئة

تقل غزارة الينابيع والمياه الجوفيّة بشكل عام، وتُصبح التربة جافة