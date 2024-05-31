الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال أسبوع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن يشهد الطقس استمرار الموجة الحارة الشديدة على معظم المناطق، وسيكون الطقس شديد الحرارة خلال النهار على أغلب المناطق، حار على السواحل الشمالية، ومعتدل ليلاً على شمال البلاد، بينما سيكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد، أن يوم السبت سيشهد نشاطاً للرياح على معظم المناطق، ما قد يثير الرمال والأتربة في بعض المناطق وستشهد الملاحة البحرية اضطراباً على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/ساعة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

- القاهرة: العظمى 37 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة.

- الإسكندرية: العظمى 34 درجة، والصغرى 23 درجة.

- مطروح: العظمى 33 درجة، والصغرى 23 درجة.

- سوهاج: العظمى 40 درجة، والصغرى 26 درجة.

- قنا: العظمى 41 درجة، والصغرى 26 درجة.

- أسوان: العظمى 41 درجة، والصغرى 28 درجة.