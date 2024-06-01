نجم أستون فيلا الانجليزي يطلب الرحيل

كشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورتو الإيطالية ان نجم نادي استون فيلا الانجليزي ومنتخب البرازيل دوجلاس لويز طلب الرحيل عن صفوف النادي الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية .

وكان نادي أستون فيلا تحت قيادة المدير الفني الاسباني اوناي ايمري قد نجح في تقديم موسم رائع في الدوري الانجليزي الممتاز في الموسم المنتهي ونجح في الحصول على المركز الرابع والتأهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال اوربا متفوقا على نادي توتنهام ونادي تشيلسي ويتطلع أستون فيلا الى بدء فترة الانتقالات الصيفية لبدء عملية دعم الفريق بعدد من الاعبين المتميزين للمشاركة الاوربية الا ان المفاجأة كانت برغبة احد العناصر الاساسية في الرحيل .

وقالت صحيفة لاجازيتا دييلو سبورتو ان دوجلاس لويز الذي شارك في اغلب مباريات أستون فيلا الموسم الماضي طلب الرحيل خلال الانتقالات الصيفية القادمة من اجل الانتقال الى نادي يوفنتوس الايطالي الذي طلب ضم الاعب بشكل رسمي من ادارة نادي استون فيلا حال وجود رغبة حقيقية من الاخيرة في بيع النجم البرازيلي .

واضافت لاجازيتا دييلو سبورتو ام استون فيلا رفض قبل عام عرضا بقيمة 70 مليون جنية استرليني لبيع النجم البرازيلي وبالتالي فان على يوفنتوس دفع هذه القيمة حال رغبته في شراء دوجلاس لويز لان استون فيلا لم يقلل من قيمة بيع الاعب تحت اي ظرف خاصة وانه يمثل قيمة كبير داخل الفريق للمدير الفني أوناي ايمري .