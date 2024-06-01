قنا|بدء تطبيق منظومة الخبر الجديدة والمحافظ يتأكد من الجودة

بدأت المخابز البلدية بمحافظة قنا، اليوم السبت، البدء فى تطبيق منظومة الخبز الجديدة، التي كان قد أقرها رئيس الوزراء، قبل أيام.

وأجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت، جولة تفقدية لعدد من مخابز الخبز المدعم بمدينة قنا بعد قرار مجلس الوزراء بتحريك سعر الرغيف وزن 90 جراما من 5 قروش إلى 20 قرشا.

يأتي ذلك للتأكد من انتظام العمل بالمخابز، وتقديم الخبز بجودة عالية مطابقة للمواصفات القياسية فضلا عن تذليل أي معوقات تخص منظومة الخبز لدى أصحاب المخابز أو المواطنين.

متابعة المحافظ

رافق المحافظ، حسن محمد القط مدير عام مديرية التموين، وحسنى عيد مدير ادارة المابعة وتقييم الداء بديوان عام المحافظة وسيد تمساح رئيس مركز ومدينة قنا، والعقيد تامر النجار رئيس مباحث التموين بقنا.

تفقد المحافظ المخابز وحرص على متابعة جودة الإنتاج والتأكد من وزن الرغيف ونظافة المستلزمات والمعدات بالمخبز وتقديم الخبز بجودة عالية للمواطن. كما استمع إلى آراء عدد من المواطنين حول منظومة الخبز ومدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم،

قال المحافظ، إن الدولة تعمل لصالح المواطن المصري، مؤكدًا على عدم وجود تغيير في منظومة الخبز، بل هناك ثبات في منظومة الطحن والقمح والصوامع والتوزيع ، مع الحفاظ على نفس الجودة.

وجه المحافظ، مسؤولي التموين بتذليل كافة العقبات التي قد تعوق المنظومة، وتكثيف الحملات اليومية بالمرور على المخابز ومتابعة سير العمل بها؛ للتأكد من جودة الإنتاج بشكل سليم وحل جميع المشكلات التي تواجه المواطنين وتحرير محاضر للمخالفين.

جدير بالذكر أن سعر رغيف الخبز السياحي وزن الـ80 جراما؛ يبلغ 150 قرشا، في حين تطرح الوزارة الرغيف المدعم بوزن 90 جراما داخل منظومة التموين بسعر 20 قرشا فقط.

فحص شكاوي المواطنين..

وفي سياق ذي صلة، باشر المحافظ، ونائبه الدكتور حازم عمر، اليوم السبت، المواطنين بمكتبهما ، للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها ، وذلك بحضور سمية حسن مدير تشغيل الشباب بديوان عام المحافظة.

استمع المحافظ، لشكوى كل مواطن على حده ، ووعدهم ببحث الشكوى ، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون ، وبما يحقق مصلحة المواطن.

مشيرا إلى أن المواطنون تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي ، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم.

وطلبات علاج على نفقة الدولة، و الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص ، و تم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع.

وقال المحافظ، من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون ، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.