الرابطة الإيطالية لمكافحة السرطان تسلط الضوء على أضرار التدخين

سلطت الرابطة الإيطالية لمكافحة السرطان الضوء على التدخين من خلال السجائر الإلكترونية الجديدة التي تنتشر بين الشباب والأطفال.

وأشارت الرابطة الإيطالية أن التدخين ينتشر على نطاق واسع بشكل متزايد، وخاصة بين الشباب وصغار السن في جميع أنحاء العالم، حيث يستخدم المراهقون السجائر الإلكترونية بمعدلات أعلى من البالغين.

وتشير التقديرات لبيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن 37 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا يدخنون التبغ .

واوضحت أن الأطفال الصغار أكثر عرضة للخطر من البالغين عندما يواجهون جهازًا ملونًا ومعطرًا، ويُنظر إليه عن طريق الخطأ على أنه غير ضار، ويُقدم أحيانًا كهدية من قبل أفراد الأسرة أنفسهم ، حتى لو كانت القوانين المعمول بها تحظر على القاصرين شراء أجهزة التدخين.

لمكافحة السرطان.. اليوم العالمي للامتناع عن التدخين في إيطاليا

لمكافحة السرطان.. اليوم العالمي للامتناع عن التدخين في إيطاليا

وأكدت البيانات إلى أن الناس يشعلون سيجارتهم الأولى أو، في كثير من الأحيان، يبدأون في استخدام السجائر الإلكترونية في سن العاشرة .

وجاء في التقرير الوطني عن التدخين Istituto Superiore di Sanità). 57.9% من المراهقين المدخنين بين سن 11 و13 سنة، يختارون السيجارة الإلكترونية ،و 38.7% يختارون التدخين المختلط مع تفضيل السيجارة التقليدية بين 14 و17 سنة، ويختار 74.3% من المدخنين السجائر التقليدية فوق سن 15 عامًا.



"في فترة تاريخية يطمح فيها الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء جيل أول خالٍ من التدخين، فإن صورة ظاهرة التدخين التي ظهرت اليوم تجعل هذا الهدف يبدو بعيدًا جدًا".

يعلق فرانشيسكو شيتولي، رئيس المركز الوطني لجراحة الثدي أن" العادات الجديدة للشباب، التي تجذبها مجموعة واسعة من المنتجات ذات التصاميم الجذابة والروائح الطيبة، تضعنا أمام تحديات جديدة، ولسوء الحظ، فإن البيانات المتعلقة بالأضرار التي تسببها الأجهزة الإلكترونية لا تزال غير كافية لإدانتها بشكل لا لبس فيه، لكننا عازمون على معالجة انتشار السجائر الإلكترونية ونشر التثقيف الصحي بدءاً من المدارس والأسر، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، خالية من أي نوع من الإدمان وسوء المعاملة.