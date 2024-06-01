الشرقية: انتظام العمل بتطبيق المنظومة الجديدة لتسعير رغيف العيش

قال حسن محمدي، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالشرقية، إن جميع المخابز العاملة في كافة مدن وقرى الشرقية؛ عملت بشكل طبيعي اليوم السبت، في أول أيام تطبيق المنظومة الجديدة لتسعير رغيف الخبز، والذي ارتفع ثمنه من 5 قروش إلى 20 قرشًا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن رفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الاسبوع الماضي، مؤكدًا أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة تصل إلى 125 قرشًا، في حين يُباع بـ 5 قروش فقط، وبالتالي تتحمل الدولة قيمة دعم بـ 120 مليار جنيه.

وردًا على تساؤل الوفد من سوء حالة رغيف الخبز في عدد من المخابز بناءًا على شكاوي وردت لمراسل الوفد في المحافظة، أكد أن المطاحن هي المسؤول الأول عن جودة رغيف الخبز، كونه هو مورد الدقيق الخام الذي يمثل النسبة الأكبر في جودة أو سوء حالة رغيف الخبز، لافتًا إلى وجود بعض الرطوبة الزائدة والشوائب في بعض الكميات المستلمة، بقوله «إذا كان الدقيق الخام جيد فلابد أن يتم إنتاج رغيف جيد».

وكشف رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالشرقية، عن لقاء مرتقب غدًا الأحد، سيضم عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، ومدير الرقابة التموينية، ورئيس قطاع الرقابة والتوزيع، للاتفاق على منظومة سعرية جديدة للمحاسبة بين المخابز والتموين، بحيث تكون مُرضية لإصحاب المخابز، بعد الزيادات الأخيرة التي طرأت على مُدخلات الإنتاج مثل الخميرة التي ارتفع سعرها بنسبة تزيد عن 200٪، فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء والغاز خلال الأعوام الماضية.

وأشار إلى أنه من المقرر عرض ما تتوصل إليه هذا اللقاء على وزير التموين في مقابلة ستتم وقائعها يوم الخميس القادم، لإتخاذ ما يلزم في صالح أصحاب المخابز والدولة، خاصة وأن المنظومة السعرية الحالية يتم العمل من خلالها من أربع سنوات، ولم يطرأ عليها التغييرات السعرية التي طالت مدخلات الإنتاج، مؤكداً حرص أصحاب المخابز على تنفيذ السياسة العامة والوقوف خلف القيادة السياسية في ظل المرحلة الراهنة.

وطالب حسن محمدي، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالشرقية، بتغير طريقة سداد المستحقات المالية المقررة على أصحاب المخابز، وذلك بسداد المستحقات عليهم سواء في مستودعات الدقيق، أو في المطاحن، بدلاً من النظام المعمول به حاليًا في البنوك، وذلك تفاديًا للوقت الضائع لهم في البنوك انتظارًا للدور، ورحمة لهم من الرسوم الإدارية والعمولة التي تتحصل عليها البنوك منهم وقت الدفع.

ومن جهتهم، كثف مسؤولي الرقابة التموينية بمحافظة الشرقية، من حملاتهم التفتيشية والرقابية المفاجئة على المخابز البلدية والسياحية بنطاق المحافظة، للتأكد من وزن الرغيف ومطابقته للمواصفات، والتأكد من الإلتزام بمواعيد التشغيل.

وأكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية؛ تواجد جميع المفتشين والعاملين بالإدارات التموينية في المخابز منذ بدء الإنتاج وحتى الإنتهاء، تزامنًا مع بدء تطبيق المنظومة الجديدة اليوم السبت، لضمان إنتاج رغيف خبز مطابق للأوزان والمواصفات القانونية، موضحة أن العمل بالمخابز يسير على الوجه المعتاد، ولم يتم رصد أية شكاوى من المواطنين في هذا الشأن، وأنه في حال رصد أية مخالفات يتم على الفور إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.