صحة القليوبية تحذر المواطنين من تناول سمكة الأرنب السامة

ناشدت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، المواطنين من عدم تناول سمكة الأرنب السامة نظرًا لخطورتها الشديدة علي صحة المواطنين والتي قد تؤدي إلى الوفاة.

وأشارت المديرية، إلى أن تلك السمكة سامة وهي ذات عيون كبيرة داكنة ورمادية اللون، ولا يوجد حتى الآن مصل للشفاء منها.

حذرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب الوقائي، المواطنين من شراء أو تناول سمكة الأرنب، لكونها أخطر أسماك العالم؛ لاحتوائها على سم قاتل كونها تتغذى على الطحالب السامة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الأسماك قادم من المحيط الهندي عبر البحر الأحمر وقناة السويس للبحر المتوسط، قبل أن تنتشر فيه.

سمكة الأرنب قادمه من المحيط الهندي عبر البحر الأحمر ..

كما ان هذا النوع من الأسماك قادم من المحيط الهندي عبر البحر الأحمر وقناة السويس إلى البحر المتوسط، قبل أن ينتشر فيه، وأن حالات التسمم الناتجة عن تناول السمكة لا يوجد له مصل، مشيرا إلى أن أعراض التسمم لدى الإنسان تختلف من شخص لآخر بحسب قوة مناعة الجسم أو كمية السم الذي تناوله.

وتعرف سمكة الأرنب السامة بجلدها الرمادي، وطولها الذي يصل إلى 53 سم، وتمتلك عيونا داكنة، وتحتوي على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والنخاع والكبد واللحم.

تبدأ أعراض التسمم بها خلال 20 دقيقة إلى ساعة، ويتسبب سمها في الوفاة خلال 6 - 8 ساعات، وتشمل أعراض التسمم ضيق التنفس، وشلل العضلات، وإسهالا وغثيانا وقيئا، وانخفاضا في معدل ضربات القلب.