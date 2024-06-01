وكيل شباب القليوبية يشكل لجنة لمتابعة حمامات السباحة بالخانكة

شكل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية لجنه برئاسة هاني حجاج مدير إدارة التخطيط والمتابعة وعضوية عيسى محمد و أيمن عباس من العاملين بالإدارة لمتابعة عدد من حمامات السباحة بمراكز الشباب التابعة لإدارة شباب الخانكة .

شملت المتابعة حمامات السباحة بمركز شباب الامل ، ومركز شباب كفر عبيان ، ونادي الخانكة الرياضي ، ومركز شباب مدينة الخانكة ، ومركز شباب ٢٣ يوليو ، ومركز شباب الخصوص .

تهدف المتابعة الميدانية الى التشديد على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة باستخدام حمامات السباحة ، و تقسيم كل حمام سباحة لعدة حارات، بما يضمن التباعد الآمن بين الممارسين والمتدربين ، و التشديد على ضرورة وجود السباحين المنقذين على أرجاء الحمام بما يضمن السلامة للممارسين ، و التعقيم الكامل باستخدام مواد التعقيم والتطهير المعلن عنها من وزارة الصحة، واستمرار عملية التعقيم طوال فترة فتح حمامات السباحة، وأثناء وبعد التدريب والاستخدام ، و مراعاة الاشتراطات الخاصة بنظافة المياه ودرجة تعقيمها وفقا لاشتراطات الطب الوقائي وعدم قيام المترددين بالنزول لحمام السباحة أكثر من مرة وتلامسهم الأسطح الخارجية حول الحمام لمرات عديدة بما يضمن الحد من انتشار العدوى.

كما شملت التأكيد على تحمل كل هيئة شبابية ورياضية مسؤولية توفير الإجراءات الاحترازية ومتابعة تطبيقها ، و تحديد أماكن للدخول والخروج منعا للتزاحم أثناء فترة التدريب بشكل متوالي يضمن عدم التكدس والازدحام والتلامس بين المتدربين والمترددين ، و الالتزام بمواعيد فتح وغلق الأندية والأنشطة بها، بما فيها حمامات السباحة، وفقا للقرارات السابقة في هذا الشأن .

شملت المتابعة ايضا ضرورة تحديد خط الأمان بين الجزء العميق والجزء الغير عميق ، و تحديد منطقة الغطس بواسطة علامات ملونة ، وضرورة توفير شنط إسعافات أولية وأسطوانة أكسجين ، و الممشى حول الحمام والأسطح المجاورة ، و تطهير المنطقة المحيطة بالشاطئ وحمامات السباحة بشكل منتظم ، و توفير مساحة كافية بين كراسي الاستلقاء للتشمس لتقليل التلامس .

تأتي المتابعات الميدانية لحمامات السباحة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرصا على سلامة المترددين على مراكز الشباب والاندية الرياضية استعدادا للمشاركات في الأنشطة والفعاليات خلال الاجازة الصيفية.