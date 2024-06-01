تفاصيل الساعات الأصعب في الجنوب اللبناني (شاهد)

قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة اللبنانية بيروت، إن استهداف "حزب الله" موقع البغدادي العسكري التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، واستهداف تجمع لجنود الاحتلال في شمال إسرائيل، جاء ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب اللبناني.

عمليات الهجوم المُنفَّذة من حزب الله جاءت ردًا على العملية العسكرية الأخيرة لجيش الاحتلال

وأضاف خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عمليات الهجوم المُنفَّذة من "حزب الله" جاءت ردًا على العملية العسكرية الأخيرة التي نفَّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر الهجوم بدراجة نارية على القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، فضلًا عن سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت عدة بلدات لبنانية طوال ساعات الليل.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن ساعات الليلة الماضية كانت الأصعب على الجنوب اللبناني، حيث نفَّذ جيش الاحتلال أكثر من 8 غارات جوية إسرائيلية على أهداف في لبنان لـ30 كيلو مترًا في الداخل اللبناني.

القطاع الشرقي للجنوب اللبناني تعرضت هي الأخرى إلى عدوان إسرائيلي

وأوضح أن بلدة الخيام في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني تعرضت هي الأخرى إلى عدوان إسرائيلي لم يسفر عن سقوط إصابات وأحدث خسائر كبيرة في الممتلكات، منوهًا بأن الاعتداء الإسرائيلي بقصف البلدات اللبنانية كان في الساعات المتأخرة من الليل.

وتابع أن العمليات العسكرية متصاعدة خلال الساعات القليلة المقبلة، وهو ما ينذر بساعات مقبلة أكثر صعوبة في ظل عمليات الرد من قبل حزب الله أو الاعتداءات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن حزب الله اللبناني، أعلن استهدافه مستوطنات «جعتون» و«عين يعقوب» و«يحيعام» بالجليل الغربي، بعشرات صواريخ «الكاتيوشا»، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، موقع ‏معيان باروخ المحتل بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعيّة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيانه: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:05 من بعد ظهر يوم الجمعة‏31-5-2024‎ موقع ‏معيان باروخ بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعيّة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

بينما أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أن المقاومة في موقع المتقدّم، ولن تنتظر نهاية الطوفان على إسرائيل، وحققت نتائج فعلية في الوقت الحاضر"، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تربح هذه المعركة، بل تراكمت خسائرها في كل الميادين سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وأخلاقياً.

وأشار قاسم خلال مشاركته في أعمال المؤتمر القومي العربي الثالث والثلاثين في العاصمة اللبنانية بيروت، في بيان نشرته المقاومة الإسلامية، إلى أنّ وهم الكيان الإسرائيلي القابل للحياة سقط، مضيفاً أنّ "تحرير فلسطين لا يتمّ بالمفاوضات، بل بالسلاح والجهاد، وبالمقاومة الفلسطينية وحركات المقاومة، لافتا إلى أن صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته هما الطريق للانتصار على الرغم من الدماء والتضحيات.

ووجه قاسم كلمةً للشعب الفلسطيني، قائلا: أنتم دُرّة التاج في هذه العالم ونحن معكم"، شاكراً حركات المقاومة وإيران التي جعلت من فلسطين قضيتها الأساس منذ تأسيسها.

وقال الشيخ قاسم في رسالة وجهها إلى الولايات المتحدة والغرب: فلتعلم أميركا والغرب أن الثمن سيكون باهظاً، فمعركة طوفان الأقصى كشفت هبوط القيم الأميركية والغربية، ولما شرف مساندة وتحرير الشعب الفلسطيني البطل الجدير بالنصر، ومساندتنا لغزّة أبطلت استفراد كيان العدو بفلسطين وشعبها، وهذه المساندة ستستمر حتى النصر، لافتًا إلى أنه إذا تحررت فلسطين، تحررت المنطقة والعالم من الاستكبار وتحررت الإنسانية