ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالبحيرة

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية، حملات تموينية مكثفة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بمدن وقري المحافظة

بالتنسيق مع مباحث التموين ،وإشراف سمير البلكيمي - وكيل المديرية، أسفرت عن ضبط 400 كيلو جبن رومى غير صالح للإستهلاك الآدمى و 500 كجم اسمنت مجهول المصدر بالإضافة لضبط 2 طن بويات منتهة الصلاحيه ومحلين لبيعهم السجائر بأزيد من السعر الرسمي و60 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمركزي دمنهور وكفر الدوار .

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة ،وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.