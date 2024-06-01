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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالبحيرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية، حملات تموينية مكثفة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بمدن وقري المحافظة

بالتنسيق مع مباحث التموين ،وإشراف سمير البلكيمي - وكيل المديرية، أسفرت عن ضبط 400 كيلو جبن رومى غير صالح للإستهلاك الآدمى و 500 كجم اسمنت مجهول المصدر  بالإضافة لضبط 2 طن بويات منتهة الصلاحيه ومحلين لبيعهم السجائر بأزيد من السعر الرسمي و60 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمركزي  دمنهور وكفر الدوار .

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة ،وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

الجريدة الورقية