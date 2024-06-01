مستشفى سوهاج الجامعي تجري 8277 عملية جراحية للمرضي

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه وفقاً للإحصائيات الرسمية لإدارة التسجيل الطبي والإحصاء بالمستشفى الجامعي الجديد لعام ٢٠٢٤، فقد بلغ إجمالي عدد المترددين على استقبال المستشفيات الجامعية ٣٨٧٢٠ ألف مريض، وتم إجراء ٨٢٧٧ عملية جراحية خلال الثلاثة شهور الماضية في الفترة من شهر فبراير وحتي شهر مايو ٢٠٢٤م.

وأكد الدكتور حسان النعماني على انه تم حدوث طفرة كبيرة على مستوى تطوير وتحديث مستشفيات الجامعة بمقريها القديم والجديد، ساهمت في تقديم خدمات علاجية مجانية بمواصفات طبية متميزة، حيث تم تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتي شملت أقسام ووحدات عديدة بالمستشفيات الجامعية، عن طريق التمويل الذاتي والتبرعات من جهات خارجية، إلى جانب استكمال مستشفى جراحات القلب والصدر، ومستشفي شفا الأطفال، مؤكداً على تجويد الخدمات الطبية المقدمة لجميع المواطنين بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، والتغلب علي كافة المشكلات الطارئة، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة وتطوير أسلوب أدائها.



ومن جانبه قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن التقرير أشار إلى عدد المترددين علي استقبال المستشفيات الجامعية الجديدة في الفترة من ٢٠٢٤/٢/١ الي ٢٠٢٤/٤/٣٠ بلغ ٢٧٦٠٧ مريض منهم ٩٤٦١ مريض بقسم الجراحة العامة، و٧٣٤٢ مريض بقسم الباطنة العامة، و٣٣٧٦ مريض بقسم جراحة العظام، و٢٠٨٣ حالة بطب الاطفال، و١٣٠٥ حالة بقسم التوليد وأمراض النساء، بالاضافة الي استقبال ٩٩٠ حالة بقسم الأنف والأذن والحنجرة، و٨٦١ حالة بقسم طب وجراحة العيون، و٦٤٩ حالة بقسم جراحة الأوعية الدموية، و٦٢١ حالة بقسم جراحة المسالك البولية، و٢٣٢ حالة بقسم جراحة التجميل، بالإضافة الي ٢٢١ حالة بطب الأورام، ٢١٤ بقسم جراحة المخ والاعصاب، و١٣٣ جراحة القلب والصدر، و٥٠ جراحة الاطفال، و١٥ عناية القلب، و١١ عناية الاطفال، و١٢ طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي، و١٠ الأمراض الصدرية، و٩ الأمراض العصبية والتفسية، و٨ الأمراض الجلدية والتناسلية، و٤ حالات بقسم جراحة الوجه والفكين.

ومن جهته أضاف الدكتور خالد عبدالعال المدير التتفيذي للمستشفيات الجامعية، أن التقرير أوضح اجمالي عدد العمليات الجراحية التي أجريت خلال تلك الفترة من النصف الأول من عام ٢٠٢٤ حيث بلغت ٦٣٥١ عملية جراحية، مقسمة إلى أربعة أنواع منها ذات مهارة، وكبرى، ومتوسطة، وصغرى، ومناظير، موزعة بين ١١ قسم منها ٧٩٨ بقسم الجراحة العامة، و٢٢٨ بقسم جراحة الأوعية الدموية، و٤٨٣ بقسم جراحة التجميل والإصلاح، و١٥١٥ بقسم جراحة العظام، و ٣٢٩ بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، و١٤٨٨ بقسم جراحة النسا والتوليد، و٦٦٢ بقسم طب وجراحة العيون، و٢٤٠ بقسم جراحة القلب والصدر، و٢٨٠ بقسم جراحة المخ والأعصاب، و١٣١ بقسم جراحة المسالك البولية، ١٩٧ بقسم جراحة الأطفال.

وأوضح الدكتور سمير عبدالمجيد مدير المستشفي الجامعي الجديد، انه خلال الفترة من ١٦ / ٤ الي ٢٠ /٥ / ٢٠٢٤ بلغ عدد حالات الاستقبال بالمستشفي الجديد بجميع التخصصات ١١١١٣ حالة، وبلغ عدد حالات العمليات الجراحية ١٩٢٦ هي كالآتي منها ٢٠٠ حالة تجميل، ٦٨٣ حالة نسا وتوليد موزعين كالاتي، ٢٨٥ قيصري، ١٣٥ ولادة طبيعية، ٢٣ مشيمة متقدمة، ٦٠ اجهاض، ٤٥ تفريغ، ٣٠ حمل خارج الرحم، ٣٠ استكشاف، ٧٥ منظار.

جدير بالذكر ان تلك الفنرة شهدت تدريب ١٥٠ من هيئة التمريض في عدة دورات علي الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوي وتضمنت نظافة الايدي والحقن الآمن والتخلص من النفايات.