5.28 % ارتفاعا في إنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية خلال مارس 2024

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، تحقيق قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية في مصر قفزة قوية خلال شهر مارس 2024، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج بنسبة 5.28% مقارنة بشهر فبراير 2024.

ويأتي هذا الارتفاع مدعوماً بانتعاشٍ ملحوظٍ في عدد من الأنشطة الاقتصادية الهامة، بينما واجهت بعض القطاعات الأخرى تحديات أدت إلى انخفاض مؤشراتها.

وشهد مؤشر الإنتاج التحويلي والاستخراجي (باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية) ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 5.28% ليبلغ 107.61 نقطة خلال شهر مارس 2024، مقارنة بـ 102.21 نقطة في الشهر السابق.

وقفز مؤشر قطاع الملابس الجاهزة بنسبة 48.48% ليصل إلى 184.17 نقطة، مدفوعاً باحتياجات السوق وارتفاع سعر الصرف، كما ارتفع مؤشر قطاع الجلد ومنتجاته بنسبة 23.93% ليصل إلى 39.78 نقطة، بدعمٍ من احتياجات السوق.

على الجانب الآخر، واجه قطاع الأجهزة الكهربائية انخفاضاً في مؤشره بنسبة 16.63% ليصل إلى 87.02 نقطة، ويعود ذلك إلى نقص المواد الأولية اللازمة للتصنيع، كما تراجع مؤشر قطاع المركبات ذات المحركات بنسبة 5.75% ليصل إلى 157.63 نقطة، لأسباب تتعلق بنقص المواد الأولية أيضاً.

ويُعدّ مؤشر الإنتاج التحويلي والاستخراجي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس أداء القطاع الصناعي في مصر، ويوفر هذا المؤشر معلومات قيّمة لصانعي السياسات والمستثمرين حول اتجاهات الإنتاج والنمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد قام بتحديث منهجية حساب مؤشر الإنتاج التحويلي والاستخراجي في عام 2020، وذلك باستخدام سنة الأساس 2012/2013 ودليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4) وأسعار المنتجين لعام 2012/2013 كأساس للحساب.

بشكل عام، تُشير نتائج شهر مارس 2024 إلى انتعاش ملحوظ في القطاع الصناعي المصري، مع توقعات باستمرار هذا التحسن خلال الفترة القادمة بدعمٍ من السياسات الحكومية الداعمة للصناعة وتعزيز الصادرات.