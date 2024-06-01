مناقشة ماجستير عن التكتلات الإقتصادية في أفريقيا بجامعة أسوان

ناقش معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل جامعة أسوان، رسالة ماجستير بعنوان "أثر تداخل عضوية الدول في التكتلات الاقتصادية الافريقية علي تحقيق التكامل الاقتصادي "، مقدمة من الباحث مصطفي أحمد محمد مندور، بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان.

أثر تداخل عضوية الدول في التكتلات الاقتصادية الافريقية علي تحقيق التكامل الاقتصادي..



ومنح معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل جامعة أسوان، قسم الاقتصاد والعلوم السياسية تخصص " اقتصاد"، الباحث مصطفي أحمد محمد مندور، درجة الماجستير في رسالة حول" أثر تداخل عضوية الدول في التكتلات الاقتصادية الافريقية علي تحقيق التكامل الاقتصادي "، بدرجة ممتاز.



وتكونت لجنة الاشراف من الأستاذ الدكتور حرب أحمد البرديسي، استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية الزراعة - جامعة الأزهر بأسيوط، و لجنة المناقشة والحكم، من الأستاذة الدكتورة سالي فريد، استاذ الاقتصاد ورئيس قسم الاقتصاد والعلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، والدكتور ياسر محمد عبد الرحمن، استاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع اسوان.

جاء ذلك بحضور وكيل معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل بجامعةأسوان، الدكتور أيمن صلاح ، والمشرف على قسم الاقتصاد الدكتورة كريمة الصغير .

يهدف هذا البحث إلى تحليل أثر تداخل عضوية الدول في التكتلات الاقتصادية الإفريقية، على تحقيق التكامل الاقتصادي في القارة الإفريقية ، يعتبر التكامل الاقتصادي هدفاً مهماً لدول العالم النامي، وتكتلات الدول في إفريقيا تعتبر وسيلة لتحقيق هذا الهدف ، تسعى هذه الدول للانضمام إلى التكتلات الإقتصادية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية في السوق العالمية.



وتم في هذا البحث استعراض الأدبيات المتاحة حول موضوع التكتلات الاقتصادية وتأثيرها على التكامل الاقتصادي، مع التركيز بشكل خاص على التكتلات الإفريقية مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (COMESA)وغيرها، سيتم تحليل أثر تداخل عضوية الدول في هذه التكتلات على مستوى التجارة، والاستثمارات، وحرية التنقل، وتوحيد السياسات الاقتصادية.



توصل البحث من خلال تحليل البيانات والدراسات السابقة إلى إستنتاجات حول العلاقة بين تداخل عضوية الدول في التكتلات الاقتصادية الإفريقية وتحقيق التكامل الإقتصادي.

وقدم البحث توصيات للسياسات العامة والإجراءات القانونية لتعزيز التكامل الاقتصادي في إفريقيا، وتحقيق الاستفادة القصوى من التكتلات الإقتصادية كوسيلة لتعزيز التنمية الإقتصادية في القارة.