"أباظة" يكرم العلماء والمبتكرين والمتميزين

في إحتفالية كبري بالشرقية..

نظم النائب اللواء أ.ح هاني دري أباظة، عضو مجلس النواب، إحتفالية لتكريم العلماء والمبتكرين والمتميزين من أبناء محافظة الشرقية، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وبالتعاون مع مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بجامعة الزقازيق برئاسة الدكتور "محمود سطوحي"، أقيمت الإحتفالية بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق، بحضور النائبة "هويدا غانم" عضو مجلس النواب، والدكتور "خالد محروس" عميد كلية التكولوجيا والتنمية، وعدد كبير من القيادات التنفيذية، وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات جامعة الزقازيق، إلي جانب قامات علمية وبحثية في مختلف المجالات.

أكد اللواء هاني دري أباظة، علي دعمه ودعم الدولة المصرية للعلماء والمبتكرين من خلال تنمية قدراتهم الإبداعية بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، حتي نتمكن من خلال تطبيق أبحاثهم بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلي أن العلماء والمبتكرين بجامعة الزقازيق ومحافظة الشرقية قادرون على تحقيق أهداف التقدم المنشودة للدولة، والحفاظ على مقدرات الوطن، مؤكدًا أن أجهزة محافظة الشرقية وكافة مؤسسات الدولة لا تدخر جهدًا من أجل التعاون للنهوض والأرتقاء بالوطن.

وأضاف "أباظة" أن جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور "خالد الدرندلي" رئيس الجامعة، تسعى دائمًا إلى الإبداع والابتكار والتجديد وفق خطط عمل محددة ودقيقة، وتعد صرحًا علميًا متميزًا، ومنارة للعلم والمعرفة، بما تضمه من علماء ومفكرين وباحثين في كافة المجالات والتخصصات.

وأشار "أباظة" أن تنظيم الإحتفالية يأتي لتكريم العلماء والباحثين والطلاب والمتميزين، تاكيدًا لحرصنا علي قيمة وأهمية البحث العلمي، ودعمًا لكل ابتكار يهدف إلى تحقيق التطور والتقدم المنشود للوطن، مضيفًا أن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، يبذل مساعي وجهود كبيرة من أجل بناء الجمهورية الجديدة التي يتصدر مشهدها العلماء والمبتكرين، وأن جامعة الزقازيق تمثل أحد الأركان الهامة في سبيل تحقيق الجمهورية الجديدة، التي ترتكز على أهل العلم والبحث العلمي، في وقت تغلب عليه التطورات التكنولوجية.

وخلال كلمته وجه الدكتور "محمود سطوحي" مدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بجامعة الزقازيق، الشكر والتقدير للنائب "هاني أباظة" لحرصه على تنظيم الإحتفالية مما يؤكد اهتمامه واهتمام مؤسسات الدولة بأهل العلم والمعرفة والمتميزين في مجال البحث العلمي، مضيفًا بأنها احتفالية فريدة وهي الأولي من نوعها في محافظة الشرقية، وتعد رسالة لتحفيز العلماء والمبتكرين والمتميزين علي مواصلة جهودهم في مجال البحث العلمي والابتكار، مما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة قادرة على صناعة المستقبل والنهوض بمستوى الدولة الثقافي والحضاري والاقتصادي.

ودعا الدكتور"محمود سطوحي" كافة المؤسسات والهيئات ورجال الأعمال إلى احتضان ودعم المبتكرين، للدفع بهم نحو مزيد من التفوق والإبداع، فهم عماد الأمة وركائز حضارتها، ولن تنهض الأمم ولن تتقدم إلا بسواعد المخلصين من أبنائها الذين ينهلون من معين العلم النافع في شتى مجالات الحياة، موجهًا الشكر للقيادة السياسية للدولة، للاهتمام بالمبتكرين والمبدعين ووضعهم على رأس أولوياتها في شتى المجالات، لأنهم يمثلون مستقبل هذا الوطن وأمله في تحقيق التنمية والبناء.

وأوضح مدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بجامعة الزقازيق، أن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" يوجة دائما بتوحيد كافة الجهود والاستفادة من جميع الخبرات للنهوض بالدولة المصرية من خلال التنسيق والتعاون مع العلماء والمبتكرين فهم حملة مشاعل التنوير، ويحملون على عاتقهم بناء مصر الحديثة وسيتحقق على أيديهم ازدهار وتقدم الوطن.

كما تضمنت الاحتفالية فقرة فنية أحتوت علي مجموعة من الأغاني الوطنية قدمها المطرب "خالد بيومي" نقيب الموسيقيين بالشرقية وأمين صندوق النقابة العامة للمهن الموسيقية.

وعقب انتهاء الفقرة الفنية قام أعضاء هيئات التدريس والمبتكرين المكرمين بشرح مبسط لابتكاراتهم للحضور المشارك بالإحتفالية من خلال شاشة عرض مكبرة ومنهم:

الدكتور "محمد عبد الله الطحلاوي" أستاذ القلب والأوعة الدموية بكلية الطب جامعة الزقازيق، ابتكار بالونة الشرايين ذات الضغط المتغير.

الدكتور "سعيد سعد سليمان" أستاذ الوراثة بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، إستباط أصناف أرز تتحمل الجفاف تستهلك 3500 متر مكعب مياه بدلًا من 7000 متر مكعب.

الدكتورة "حنان محمد مصطفي النحاس" أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية وعميد كلية الصيدلة جامعة الزقازيق السابقة، ابتكار تركيبة ممتدة المفعول لدواء الليناجبلتن لعلاج داء السكري، بالتعاون مع الدكتور "هاني محمد عبد الملك الباسوسي" أستاذ علم الأدوية والسموم بجامعة الزقازيق، والدكتور "طارق المتولي البسيوني" مدرس الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بجامعة الزقازيق، والدكتورة "أسراء محمد نجيب" " مدرس علم الأدوية والسموم بجامعة الزقازيق.

الدكتور "أسامة عبد الجواد نصر نوفل" أستاذ التخدير والعناية المركزة الجراحية بكلية الطب جامعة الزقازيق، أبتكارات أنبوبة قصبة هوائية متحملة، وابتكار إبرة تخدير خارج الأم الجافية ذات المجريين، وابتكار وسيلة للري الدوائي للجزء العلوي من الممر الهوائي.

الدكتور "عبد الله السيد عبد الله" الأستاذ بكلية العلوم جامعة الزقازيق، مركز ابحاث الأحماض النووية التطبيقية، أكتشاف الواد المؤسسة لدواء السوفالدي لعلاج إلتهاب الكبد الوبائي.

الدكتور "محمد عبد الباسط متولي" رئيس قسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق، والدكتورة "بسمة خالد علي الدرندلي"، بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق، والدكتور "وليد عبد الله إبراهيم" بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق، ابتكار روبوت طبيب أسنان مجهز بأحدث التقنيات الحديثة التي تمكنه من اجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الطبية الدقيقة والفعالة للمرضى اعتماداً استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والابتكار الثاني، نظام ذكي لإدارة المخلفات يعتمد على أحدث التقنيات الذكية لتحسين عملية جمع وتصنيف وإعادة تدوير المخلفات، يهدف النظام إلى تقليل الأثر البيئي السلبي وتحقيق الاستدامة البيئية من خلال تحسين كفاءة إدارة المخلفات.

الدكتور "أحمد عماد شحاتة" طبيب أسنان، والدكتور "عمرو أحمد درويش" طبيب أسنان، ابتكار أول جهاز في العالم للتسهيل علي طبيب الأسنان أداء خدمته الطبية بأقل جهد وأسرع وقت.

الطالبة "نورهان ابراهيم أحمد علي" بكلية علوم الإعاقة والتأهيل قسم الإعاقة السمعية بجامعة الزقازيق، ابتكار تطبيق لمساعدة الصم علي التواصل مع الأشخاص الطبيعيين.

الطالبة "أشرقت حمدي محمد عبد العظيم" باللصف الثالث الإعدادي، ابتكار جهاز شحن "باور بانك" يعمل بالطاقة الضوئية.

الطالب "محمود محمد حسانين طربق" ابتكار عربية مغناطيسية تعمل بالبطارية، ومروحة أرضية تعمل بالبطارية، وخلاط ثلاثي الوظائف.

وفي الختام قدم النائب اللواء "هاني دري أباظة" شهادات التقدير والدروع التذكارية للمبتكرين المكرمين، معربًا عن خالص سعادته بهذه الابتكارات ومتمنين لهم دوام التقدم والاذدهار، كما قام بتكرم عدد من المتميزين منهم:

المحاسب الدكتور "علي الصناديلي" رئيس مركز ومدينة الزقازيق، الدكتور "محمود سطوحي" مدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بجامعة الزقازيق، والدكتور "ماجد محمد ماهر أبوهاشم" الأستاذ بكلية الصيدلة ومدير مكتب الابتكار بجامعة الزقازيق، والدكتور "أحمد عبد الرحمن عسكورة" الأستاذ بكلية العلوم ومدير مركز إدارة المشروعات والابتكار بجامعة الزقازيق، والدكتور "شريف شاهين" مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بالشرقية، والدكتور "خالد عامر" نقيب أطباء الأسنان بالشرقية، والدكتور "محمد السيد حجاب" الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، والدكتورة "رانيا أبو السعود صقر" مدير منطقة الزقازيق ومدير الخدمات الطبية بفرع الشرقية للتأمين الصحي، والدكتورة "ندي محمد فريد عبد الله" بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، والدكتور "أحمد رفعت محمد خلف" المدرس المساعد بكلية الآداب جامعة الزقازيق، والطالبة "أشرقت حمدي محمد عبد العظيم" بالصف الثالث الإعدادي.

كما تم تكريم اللجنة المشرفة علي تنظيم الإحتفالية وهم: المحاسب صلاح عبد العزيز، والمحاسب وليد عمر رفاعي، والدكتورة زينب علي سعد.