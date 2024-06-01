من بينهم سيدات.. ضبط عصابة لصوص المساكن في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عدد من المتهمين لارتكابهم جرائم سرقات في عدة وقائع مختلفة ، وتحرر محضر بكل واقعة وتم إحالة المتهمين الي النيابات المختصة لتوالي التحقيق.

في بولاق أبو العلا تمكن ضباط القسم من ضبط سيدة "لها معلومات جنائية"، لقيامها بارتكاب وقائع سرقة هواتف محمولة ، وعثر بحوزتها على عدد من الهواتف المسروقة وعدد من الأقراص المخدرة.

كما تمكنت ضباط قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، من ضبط عاطل وصاحب محل، لقيامهما بتكوين تشكيلاًعصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن، وإعترفا بارتكابهما (5) وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية"

وفي المطرية تمكنت مباحث القاهرة من ربة منزل لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل مسكن بدائرة القسم، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وفي واقعة أخرى تكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية، من جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة صبي، داخل حظيرة مواشى بناحية الجعفرية إحدى قرى مركز أبوحماد، خاصة وأن هناك شبهة جنائية في الواقعة، لوجود أثار جروح.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مركز شرطة أبو حماد، بشأن ما تبلغ بالعثور على جثة "محمد. ص. إ " 16 عامًا، جثة هامدة، داخل حظيرة مواشي بناحية قرية الجعفرية دائرة المركز،

وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص، تبين إنه تم الإبلاغ عن اختفاء المجني عليه، وفي وقت لاحق تم العثور عليه داخل حظيرة المواشي، وبمناظرته تبين أن الجثة مصابه بجروح، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وطلبت بإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها ونوعية الأداة المستخدمة فى الجريمة، وكلفت المباحث بسرعة التحري عن الواقعة وملابساتها، وسرعة ضبط مرتكبيها.