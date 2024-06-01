مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" تجري عمليات عيون لـ 90 طالب بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات المرحلة الأخيرة من مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا والتي استهدفت تحويل الطلاب لمستشفى مجهزه بأحدث التجهيزات الطبية لعلاج العيون بالقاهرة للكشف الطبي واجراء عمليات جراحية من قبل استشاريين لـ 90 طالب وطالبة من أبناء المحافظة، وفق برتوكول التعاون بين محافظة الغربية والجمعية العالمية لأندية الليونز بشأن تعزيز التعاون المشترك بينهما، (مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا) للكشف على نظر 200 الف طالب وطالبة بين أطفال المدارس الابتدائية بقرى ونجوع المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والصحة، بهدف تحسين صحة الإبصار بين أطفال المدارس مما له تأثير إيجابي على تحصيلهم وأدائهم الأكاديمي.

وأشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ان المرحلة الأولى من المبادرة استهدفت الكشف على عدد 200 الف تلميذا من تلاميذ المرحلة الابتدائية بإدارات (شرق المحلة، غرب المحلة، سمنود، كفر الزيات، قطور، بسيون ) وتم الكشف عن طريق 257 زائرة صحية في الفترة الزمنية من 18 مارس 2024 وحتى 7 ابريل 2024، وتم الكشف الفعلي على عدد 194941 تلميذا بنسبة 97.3% .



وخلال المرحلة الثانية للمبادرة والتي بدأت من 15 ابريل الى 29 ابريل تم تجهيز 10 مقرات كمستشفى ميداني في الإدارات المستهدفة لتتوسط مجموعه من القرى وتم تجهيز المقر بعدد 5 حجرات وهي حجرة قياس النظر ، حجرة فحص قاع العين، صيدلية لصرف العلاج والقطرات، حجرة اختيار لون النظارة من خلال التلميذ، حجرة IT لتسجيل التلاميذ وتم الكشف على 8537 تلميذ بنسبة 85% وتم توزيع النظارات الطبية لعدد 2411 تلميذ وصرف العلاج المناسب لـ 959 اخرين .



لتأتي بعد ذلك المرحلة الأخيرة مرحلة التحويل لمستشفى مجهزه بأحدث التجهيزات الطبية لعلاج العيون بالقاهرة فتم تحويل 90 حالة للمستشفى لإجراء العمليات والكشف خلال الاستشاريين وتم نقل الطلاب وأولياء امورهم من محل اقامتهم من خلال اتوبيسات .

و أشاد محافظ الغربية بالجهود المبذولة من قبل منظمي مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" من مؤسسة الليونز، والتي تمت بالتعاون مع كلٍ من مديريتي التعليم والصحة، مقدماً الشكر لكافة المشاركين بالمبادرة لتعاونهم المثمر خلال مراحل المبادرة، مثمناً المبادرة الفاعلة التي تسعى لتقديم الدعم لأبنائنا في مدارس المرحلة الابتدائية بمحافظة الغربية، ومساعدتهم لرؤية أوضح، وتحصيل دراسي أفضل.