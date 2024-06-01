صحة سوهاج تحذر المواطنين من شراء وتناول سمكة الأرنب السامة

أعلن المركز الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج أن سمكة الأرنب هي السمكة الأكثر سمية في العالم وتسبب الوفاة بعد تناولها بساعات قليلة لأنها توقف عمل الجهاز التنفسي ومن السهل التعرف عليها حيث تتميز بلونها الرمادي اللامع و اسنانها تشبه أسنان الأرنب .



وحذر المركز الإعلامي بقيادة محمد جلال رئيس المركز المواطنين من شراء و تناول سمكة الأرنب السامة عقب أنباء عن اتتشارها بالأسواق وأكد المركز على ضرورة التأكد من نوع الأسماك قبل شراؤها سواء كانت كاملة أو على هيئة شرائح "فيلية" .

ومن حانبه قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن سمكة الأرنب السامة تؤدي إلى الوفاة خلال 6 أو 8 ساعات بعد تناولها وتظهر أعراض التسمم من خلال ضيق التنفس و غثيان و قىء مستمر وإسهال و هبوط بضربات القلب و شلل في العضلات و غيبوبة.

وتابع بيان المركز الإعلامي للمديرية أن سمكة الأرنب محرم صيدها وتداولها في الأسواق وشكلها مميز ويمكن معرفتها بسهولة حيث انها رمادية الجلد ومنتفخة ولديها أسنان حادة ومدببة تشبه أسنان الأرنب وتتواجد في البحر الأحمر والمتوسط وتحتوي على سم "تيترودوتوكسين" وهو يعد من السموم شديدة السمية ولا يوجد مصل مضاد له حتى الأن.



كما أكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن فرق تفتيش الأغذية بالمديرية وجميع مراكز المحافظة تكثف من حملاتها الرقابية على الأسواق وأماكن بيع وتخزين الأغذية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخري لضمان وصول غذاء صحي وأمن للمواطنين مشددا على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يحاول الضرر بصحة المواطن .