مصرع عامل في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام دراجة بخارية بسيارة نقل بمقطورة من الخلف نتج عنه مصرع قائد الدراجة البخارية يبلغ من العمر 26 سنة يقيم بمحافظة أسيوط وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على المركبتين ونقل الجثة لمشرحة مستشفى أسيوط الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بوجود حادث تصادم ومتوفـي بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز .



إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قياد "إسماعيل . ش . م . ف" 26 سنة عامل يقيم بمحافظة أسيوط اصطدم بالسيارة نقل بمقطورة قيادة "كرومل . ر . ف . م" 36 سنة سائق يقيم مركز طما من الخلف .

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وتم نقل الجثة لمستشفى أسيوط الجامعي وبسؤال قائد السيارة ووالد المتوفـى "شوقـي . م . ف . ي" 70 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما سبق وإتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب فـي الحادث ونفي الشبهه الجنائية .

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على المركبتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة وسط الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج من إلقاء القبض شخص حاصل على دبلوم تجارة لقيامه بالنصب على أربعة أشخاص والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 750 ألف جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة الأخشاب مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو المبالغ التي أستولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لقسم أول سوهاج من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "أحمد . ع. م" 48 سنة فني تمريض يقيم دائرة مركز سوهاج وعدد "3" آخرين بتضررهم من "السيد . ع . ع . و" 41 سنة حاصل على دبلوم تجارة يقيم دائرة قسم ثان سوهاج لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها [ 750.000 ] سبعمائة وخمسون ألف جنيه بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة الأخشاب مقابل حصولهم على أرباح شهريه تقدر بـ 10 % من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولي عليها دون رد .

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولي عليها .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .